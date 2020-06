Delicado estado de salud impidió toma de la declaración

Alfredo Adum Ziadé, ex ministro de Energía y militante roldosista, fue detenido anoche por la Policía en la vía a la Costa. Según tuit de la Policía, se presume que intentaba huir del país junto a su país. Adum no opuso resistencia, una vez detenido el vehículo que circulaba se bajó del carro y quedó bajó custodia policial.

Adum era buscado por la Policía, por orden judicial. El empresario camaronero y político populista es el dueño de la avioneta que se estrelló en el norte de Perú, en dicha aeronave intentaba fugar Daniel Saldedo, pieza clave en la trama de corrupción en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess).

El primero en reaccionar fue el expresidente Abdalá Bucaram. Un audio de su autoría circula en las redes en donde hace una arenga a su militancia. "A todos los compañeros del partido. En estos momentos acaban de coger preso a Alfredo Adum. Estos canallas, un hombre que tiene una enfermedad catastrófica y cáncer terminal con 68 años, se lo han llevado a la Fiscalía de La Merced y después se lo van a llevar al Cuartel Modelo. Es importante que todos los compañeros ,salgan de sus casas y asistan a ayudar al compañero Alfredo Adum".

Bucaram, sus dos hijos, Dalo y Michel, y su nuera Gabriela Pazmiño, también son objetos de investigaciones.

Detenido 8 horas, delicado de salud

La detención habría durado aproximadamente 8 horas, luego de lo cual fue trasladado a una casa de salud, pues su estado de salud es frágil.

El jefe policial del operativo dijo que lo que hicieron es "ubicar y trasladar al ciudadano (Alfredo Adum) a órdenes de la autoridad competente.

Según relata, Adum se trasladaba desde la provincia de Santa Elena hasta el Guayas. A la entrada de Guayaquil se le paró la marcha del vehículo.

Carlos Sosa, abogado de Adum, refirió que no lo están llamando por el tema de la avioneta. "No, no es por el tema de la avioneta, es requerido por el tema de peculado y de asociación ilícita en el cual Daniel Salcedo es investigado.

Sosa adelantó que su defendido no tiene ninguna relación con Salcedo, de tal manera que bien se pudo fechar día y hora para que su cliente rinda declaración sin caer en el show. Se estima que podría el jueves rendir su declaración. (jtr)