Sábado, 13 Junio 2020

La Comisión del Derecho a la Salud avanzó en la revisión, del tercer bloque del articulado, del borrador del proyecto de Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación, en el marco de la construcción del informe para primer debate. En esta ocasión, el enfoque fue a la educación física y su regulación; la recreación; el deporte ancestral; y, las pensiones de estudios y entrenamiento para deportistas.

Sobre las pensiones de estudio y entrenamiento, el parlamentario Sebastián Palacios cree justo que los deportistas que han dado toda su vida al deporte sean recompensados. Solicitó que en la Ley se establezca un subsidio por invalidez y un reconocimiento económico para aquellos que representan al país, como antes se lo estipulaba, para retribuir sus esfuerzos.

Argumentó que en el país no existe un proceso adecuado de descentrenamiento para los deportistas de alto rendimiento; que muchos han sufrido lesiones que les afectan para toda la vida; que la exigencia y las cargas de alto rendimiento terminan alejándolos de la salud; que muchos deportistas no pudieron estudiar, no tienen experiencia laboral, y los que fueron gloria están pasando momentos muy difíciles.

El vicepresidente de la Comisión, el asambleísta Michell Dument considera que el tema es un acto de justicia. No obstante hay que revisar el impacto económico que pueda generar en el presupuesto general del Estado.

Incentivos

Los parlamentarios también consideran que las instituciones del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados y las organizaciones deportivas, podrán entregar cualquier tipo de incentivo a los deportistas para su preparación y participación en competencias oficiales nacionales e internacionales.

La entidad encargada desarrollará un programa especial para el otorgamiento de becas para los deportistas de nivel formativo y alto rendimiento, preseleccionados por el ente rector del deporte. El Parlamentario Sebastián Palacios pide que dentro del porcentaje obligatorio que tienen las instituciones educativas se incluyan las becas deportivas.

Cuidado médico

Así mismo, estiman que, para la práctica de cualquier deporte, los ciudadanos deberán someterse a una evaluación del estado de salud antes de iniciar sus prácticas deportivas. Previo a su participación en competencias a nivel nacional e internacional, serán evaluados por un médico especializado, acorde a la disciplina deportiva.

El médico tratante está obligado a conocer y actualizarse constantemente sobre la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje y abstenerse de prescribir medicamentos o suplementos que contengan dichas sustancias. La sanción a los integrantes de la organización deportiva se la efectuará en base a lo dispuesto por la Agencia Mundial Antidopaje.

Educación física

En otro ámbito, los legisladores consideran a la educación física, como una área básica en la enseñanza y perfeccionamiento de los mecanismos para el desarrollo psicomotriz, que busca formar de manera integral y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo.

En este sentido, los establecimientos de educación intercultural bilingüe desarrollarán y fortalecerán las prácticas deportivas y los juegos ancestrales. Sobre el tema, el asambleísta José Agualsaca pide se consideren otras prácticas como las caminatas. Carlos Vera, considera importante darle corresponsabilidad al Ministerio de Educación.