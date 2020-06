1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 12 Junio 2020

Este miércoles, la ejecución de la obra vial en Palestina retomó su marcha con la culminación de los trabajos de colocación de alcantarillas y mantenimiento pétreo, que una semana atrás iniciaron técnicos del Gobierno del Guayas en el recinto El Relicario.

Ahí, específicamente en el sector El Encanto, se habilitó la vía de acceso que utilizan más de 500 familias. Esta es una zona altamente arrocera, con 2.000 hectáreas de cultivos.

La obra contempló la colocación de tuberías dobles y un mantenimiento pétreo, de una longitud de 1 kilómetro, aproximadamente, que vuelve a comunicar a un sector que por las lluvias constantes en invierno se encontraba aislado.

“El agua nos llegaba hasta la cintura, ya con estos rellenos que se han hecho estamos mejor. En ese pedacito, los carros se quedaban y ahora la Prefectura está ayudando. Dios quiere y se está echando estas piedras. En el invierno es lo fregado, porque no hay cómo transportarse y ya con este camino nosotros sacamos (los productos). Usted viera las inundaciones que hay”, señaló Wiston Coello Mora, quien habita desde hace 40 años en el sector.

Sobre los beneficios que traen estos trabajos, Coello menciona que se les hará más fácil sacar sus productos y la movilidad. “Los carros a veces no nos quieren llevar, por los huecos. Ahora no hay problema, estuvimos esperando años. Ahorita, si Dios quiere, nos están echando este cascajo, que nos sigan ayudando y así nosotros ayudamos al pueblo a comer bastante, con arroz, aunque sea, y distintas cosas que se siembran aquí. Que la obra no se detenga y que la Prefectura nos ayude lo más que pueda”, apuntó.