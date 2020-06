Información publicada en El Comercio de Perú

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 08 Junio 2020

Casi tres meses del inicio del aislamiento social obligatorio, nos hemos convertido en el octavo país en el mundo con más infectados y según las cifras oficiales, hemos perdido a 5.465 personas por COVID-19, escribió en el diario peruano El Comercio, la periodista Diana Semianrio.

Entretanto, el Gobierno –con cada vez menos intervenciones públicas– nos sigue diciendo que “los mejores esfuerzos” sí están dando resultados y que no podríamos ni imaginar qué hubiera pasado sin cuarentena.

Lo que queremos imaginar es qué hubiera pasado si el presidente Martín Vizcarra y sus ministros hubieran tenido las puertas abiertas a la empresa privada y a la sociedad civil para que en un trabajo conjunto fueran un solo puño en la lucha contra el virus.

Basta con mirar el caso de Guayaquil (Ecuador). Hacia fines de marzo y los primeros días de abril, los fallecidos sumaban 400 por día, las imágenes de muertos en las calles eran desgarradoras y el sistema de salud había colapsado. Actualmente, los muertos por día en Guayaquil no llegan a 10 y el número de contagios ha disminuido progresivamente.

Antonio Mabres, exrector de la Universidad de Piura, nos detalla la experiencia ecuatoriana en su artículo “Un ejemplo para imitar: Guayaquil venció el COVID-19”.

Te puede interesar: Un ejemplo para imitar: Guayaquil venció el COVID-19

“Un grupo de personas e instituciones del sector privado, principalmente empresarios, con la aprobación más o menos explícita de las autoridades, asumieron con decisión el reto de solucionar el problema y formaron el Comité Especial de Emergencia por coronavirus en Guayaquil. Lo lideró el ex alcalde de Guayaquil Jaime Nebot Saadi, quien delegó buena parte de la dirección a la señora María Gloria Alarcón, que había sido la primera presidenta mujer de la Cámara de Comercio de Guayaquil hasta el 2010. Se formaron equipos que se pusieron a analizar a fondo el complejo problema y a trabajar con rapidez. En 24 horas ya habían recaudado un millón de dólares y en pocas semanas tenían un fideicomiso por dos millones y medio, que ha permitido ir afrontando los gastos. Asumieron todos los frentes, con grupos de trabajo y un comité central, en estrecha coordinación con los respectivos responsables de los gobiernos local y central. No esperaron formalizar los permisos o encargos, la situación crítica no permitía un solo día de retraso; bastaba el diálogo directo, telefónico casi siempre, con las distintas autoridades y actuar. Todas las instituciones aportaron: el cuerpo de bomberos, la Cruz Roja, los directores de los hospitales e infectólogos, la Iglesia Católica y otras”.

Aquí los esfuerzos independientes son aislados y pocas veces agradecidos. La empresa privada ha hecho lo suyo y la Iglesia Católica se ha puesto de pie en todo el país. Primero el vicariato de Iquitos, con el padre Miguel Fuertes, logró dos plantas de oxígeno y la campaña Oxigenemos Piura, encabezada por el padre Martín Chero, llevó 150 balones de oxígeno para Piura y Sullana. A esto se suma el trabajo silencioso de cientos de parroquias que alimentan a los más necesitados.

Ojalá desde el Poder Ejecutivo se entienda que no estamos en competencia de popularidad. Nunca es tarde para sumar esfuerzos.