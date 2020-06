1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Miércoles, 03 Junio 2020

La secretaria técnica de Planifica Ecuador, Sandra Argotty, continúa informando a la ciudadanía sobre la reestructuración del Estado, la gestión del Gobierno Nacional y las acciones de Planifica Ecuador en el territorio, a través de los diferentes medios de comunicación. Esta vez, ofreció entrevistas en Radio Única de Quito y Zaracay TV de Santo Domingo de los Tsáchilas.

La funcionaria destacó que “como Gobierno, en este último año, tenemos que preservar primero la salud de los ecuatorianos, la alimentación, reactivar la economía y proteger la dolarización. Con base en ello debemos volver a planificar en algunos espacios. En la coyuntura actual tenemos que planificar en función de la situación del país”, dijo.

Sobre la reestructuración del Estado señaló que no es un proceso nuevo que surgió a partir de la pandemia, sino que viene dado por un trabajo anterior: “Desde que inició el Gobierno de Lenín Moreno hemos eliminado 43 instituciones públicas; esto viene de un análisis previo. En este tiempo estamos fusionando seis instituciones públicas, eliminando siete entidades y 11 empresas públicas entran en un proceso de liquidación. Desde Planifica Ecuador revisamos que no se pierdan las competencias del servicio al ciudadano; lo que hacemos es eliminar duplicidades, así como optimizar y mejorar el servicio. La optimización no significa solo reducción, sino ser eficiente y eficaz en el territorio”, indicó.

En relación a la fusión entre Petroecuador y Petroamazonas afirmó que la fecha estimada para que el proceso concluya es diciembre de 2020: “Es compleja, no es tan fácil fusionar, el servicio petrolero del país es gigante. Cada empresa tiene una forma de negociación, tenemos que redefinir sus aristas. La estructura de las petroleras tiene flujos complicados. Se está trabajando pero hay que redefinir algunas actividades”.

En los diálogos informó que la Secretaría Técnica Planifica Ecuador también atravesó por un proceso de reestructuración: “Anteriormente, existían 16 subsecretarías, ahora son 3 pero estamos disminuyendo los tiempos de servicio y de trabajo con otras entidades, eso nos hace más responsables y eficientes. Además, hemos bajado los tiempos para la priorización de proyectos, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo se tomaba, por ejemplo, 45 a 60 días para priorizar proyectos. Ahora, Planifica Ecuador lo hace en 15 días”.

Añadió que como parte de las atribuciones de la entidad, actualmente “se está priorizando el Plan Anual de Inversiones (PAI) con cada institución. Planifica Ecuador revisa los proyectos que van a ser ejecutados en el territorio en un tiempo de gestión. Debemos priorizar lo esencial en educación, salud, alimentación y protección social. Tenemos que reestructurar las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de los proyectos. Lo estamos trabajando con todo el sector Ejecutivo y también con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD)”.

Con respecto a la coordinación con los GAD en territorio, mencionó que se está trabajando en la actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT): “Al año de posesionados, los GAD debían presentar sus planes de desarrollo. Desde agosto del año anterior veníamos trabajando con los gobiernos locales en asesorías y lineamientos para los PDOT. Con la emergencia sanitaria, solicitamos a la Asamblea Nacional que se revea el plazo de presentación contemplado en la Ley y se lo amplíe para que puedan reestructurar sus planes hacia la pospandemia. La Asamblea accedió y otorgó un año adicional. Además, como parte del Consejo Técnica de Uso y Gestión del Suelo también aprobamos la actualización de los PDOT”.

Enfatizó en que las autoridades locales “deben trabajar en nuevas estructuras para los territorios, de acuerdo a sus capacidades y competencias. En los planes se deben reorganizar los mercados, la manipulación de los alimentos, el transporte público, la reactivación productiva, la bioseguridad ciudadana. La planificación territorial tiene que acoplarse a lo que estamos viviendo ahora. La Asamblea Nacional les ha dado un plazo adicional para que presenten sus PDOT pero es mejor que los concluyan hasta antes de finalizar el año, la ciudadanía no puede esperar tanto tiempo”.

Manifestó que en su planificación los alcaldes “deberán definir cómo atraer a la gente nuevamente a sus territorios y que se queden en ellos. ¿Qué voy a ofrecer a mis ciudadanos para que se queden? Reactivación económica, comprar lo nuestro, reactivar el turismo interno”.

La máxima autoridad de planificación también se refirió a la reestructura en el territorio: “Las zonas necesitan otro servicio, otro impacto, sobre todo, en comunidades que están alejadas. Las zonas de planificación siguen existiendo como tales y se hará un análisis de los territorios. Estamos empeñados en realizar este trabajo, lo hemos iniciado y tendríamos la propuesta en alrededor de 30 o 60 días”, concluyó.