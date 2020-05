El Universo de Guayaquil

En Ecuador se dificulta que toda la población adolescente termine el bachillerato dentro de la edad que corresponde. Un reto mayor supone acceder a un programa público que cumpla estándares internacionales. Un minúsculo grupo asumía este desafío al entrar en el programa del diploma del bachillerato internacional (BI), suspendido por el régimen en el ciclo Costa/Galápagos debido a los recortes estatales ante la crisis económica.

Apenas 26 200 estudiantes de la educación pública se graduaron como bachilleres internacionales entre 2015 y 2019. Y el 11 % de ellos logró el diploma, acreditación oficial que otorga la Organización de Bachillerato Internacional (OBI), “debido a que los estándares de evaluación académica son muy rigurosos”, reconoce el Ministerio de Educación a este Diario.

Acceso limitado

Joseph Chilán y Alisson Haro están entre los 2781 de la educación pública que obtuvieron el diploma entre 2015 y 2019. Jornadas de estudio que se extienden más de ocho horas al día y la realización de monografías abordadas desde una perspectiva mundial y de investigación científica son parte del desafío.

Los temas de las monografías son variados e incluyen el análisis del impacto de los regímenes autoritarios en los distintos contextos geográficos, realizada por Joseph, o la concepción de un modelo matemático para comparar la pertinencia de un puente colgante en vez del realizado para unir Guayaquil con la isla Santay, de Fernando Chiriguaya, diplomado en BI de un colegio privado.

“Era mejor el colgante ya que si se hacía a una altura determinada no se frenaba el paso de los barcos y se evitaban los accidentes que ya se han dado con el puente basculante”, dice.

La capacidad de analizar y de hallar soluciones es lo que resalta Allison: “El programa me ayudó a conocer mis debilidades, a formar un pensamiento crítico basado en hechos verídicos y a desarrollar ideales ante diferentes situaciones”.

La falta de bases en la educación básica pública impide que más jóvenes logren el diploma, dice Joseph: “Era de ir más allá, proponerse más cosas y no conformarse con lo que todo el mundo tiene, hay que buscar algo diferente y es una pena que ya no esté la opción en los colegios fiscales”.

El acceso de por sí era limitado ya que solo 197 instituciones públicas lo ofrecían con una inversión de $7 231 476 al año. En 2019 fueron 6112 bachilleres internacionales de los 234 000 graduados en los establecimientos fiscales, fiscomisionales y municipales.

La ministra de Educación, Monserrat Creamer, habla de una suspensión momentánea: “El Estado invertía en el programa del BI $1420 por estudiante que en estos momentos de crisis se hacía bastante fuerte. Hay 4000 docentes capacitados en las estrategias del bachillerato internacional que seguirán ofreciendo la misma calidad, lo que sí no podremos aplicar es al diploma”, afirma.

Kendry Jiménez se preparaba para cursar el último año de BI. “Me causó sorpresa y enojo, no es posible que nos quiten lo único bueno de la educación pública. Era una de las pocas oportunidades de acceder a una educación de calidad para quienes no tienen cómo pagar una institución privada”, señala.

El memorando en el que se suspendió el programa dispuso también que los distritos educativos remitan un informe detallado sobre lo invertido entre enero y el 4 de mayo pasado. La entidad señala que se espera una liberación de recursos de $127 069,35 que serán destinados para el pago de valores pendientes con la OBI.

Los que van a los dos años del BI, que corresponden al segundo y tercer año de bachillerato, se quedarán en los mismos planteles e irán a la especialización de Ciencias con el resto de bachilleres de la educación pública que empezarán clases virtuales desde mañana.

Ana Quinto y Danilo Pazmiño están en el grupo de los que no lograron el diploma, pero sí certificaron algunas de las seis asignaturas. “Muchos han de pensar que el BI es comerse los libros, pero también hay una parte humanística, social que es el CAS (Creatividad, Actividad y Servicio), para aprobarlo hay que cumplir requisitos. En mi caso, los viernes después de clases íbamos a un asilo. Además se requiere de un proyecto individual, en el mío impartí clases a niños de entre 6 y 8 años de edad”, cuenta.

Ana, en cambio, resalta las bases académicas que le sirvieron para obtener un cupo en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), en la que estudia la carrera de Administración de Empresas. Joseph y Allison, por su parte, cursan Medicina y Bioquímica y Farmacia en la Universidad de Guayaquil, en su orden. “A los que ya no pueden seguir les digo que sean curiosos y busquen siempre respuestas”, dice Ana.

Sigue en la oferta privada

Acceder a becas en universidades del exterior e ingresar sin realizar los exámenes de admisión están entre los beneficios de obtener un diploma en bachillerato internacional.

Fernando cuenta, por ejemplo, que logró homologar dos materias del primer semestre de la carrera de Ingeniería Civil que sigue en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. “Uno de los beneficios es que no tuve que pagar ni hacer el pre y no tuve que ver Ética y Escritura Universitaria, esto me permitió escoger más materias de semestres superiores con lo que me adelanto en mis estudios”.

El régimen emitió la normativa para regular el BI, en la que se determinó que el inicio de clases puede darse quince días antes de lo permitido, lo que se aplicará cuando se dé un periodo lectivo normal no afectado por los cambios ante la pandemia del COVID-19.

Materias del bachillerato internacional

Emprendimiento y Gestión, Ciencias Experimentales, Inglés, Matemática, Lengua y Literatura e Historia son las seis asignaturas del BI. Los que asisten al programa tienen que cumplir un pénsum específico aparte del regular.

Certificaciones

Si bien solo el 11 % de los bachilleres internacionales de la educación pública logró tener el diploma entre 2015 y 2019, la gran mayoría (23 419) si obtuvo un certificado internacional en algunas de las asignaturas.

Requisitos para obtener el diploma

“Los estudiantes del programa deben cumplir con una calificación de entre 6 y 7 puntos en cada una de las (seis) asignaturas; completar una escala de entre 24 y 45 puntos (en el total); aprobar los tres componentes que son teoría del conocimiento (ensayo presentado en clase), monografía y cumplir con Creatividad, Actividad y Servicio (CAS), y no tener observaciones de probidad académica en ninguno de sus trabajos escritos presentados”, indica el Ministerio de Educación.

Efecto de la suspensión

Los estudiantes del ciclo Costa/Galápagos continuarán recibiendo los contenidos de las asignaturas y componentes del BI, en el mismo colegio y con sus mismos compañeros, pero no podrán obtener el diploma que los acredite de forma oficial. En el ciclo Sierra/Amazonía 2019-2020 terminarán el periodo de manera regular desde casa, según la entidad.

80 %

de bachilleres del país se gradúan en un establecimiento fiscal, fiscomisional o municipal.

70 %

de los que tienen entre 15 y 17 años asisten a sus estudios del bachillerato en Ecuador.

2,6 %

de los estudiantes del tercer año de bachillerato de la educación pública estuvieron en el programa del bachillerato internacional durante 2019. (El Universo)