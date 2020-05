1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 28 Mayo 2020

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación informó que desde este lunes 1 de junio se reanudará el servicio de reagendamiento de turnos para la emisión de pasaporte ordinario en las agencias de Quito, Guayaquil y Cuenca, habilitadas para este servicio.

Para los usuarios que tenían agendado la cita para los meses de marzo y abril y que debido al estado de excepción no pudieron realizar el trámite, la institución los contactará para otorgarle, de manera prioritaria, una nueva fecha de atención.

Requisitos:

Comprobante de pago

Cédula de identidad

Pasaporte anterior para anulación (en caso de renovación).

El costo del servicio es de 70 dólares.

Personas de grupo vulnerables no requieren agendamiento previo. El trámite es personal y el agendamiento del turno no tiene costo. No te arriesgues a ser víctima de estafa y evita a los tramitadores.