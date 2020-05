Para el IESS Quito Sur

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 28 Mayo 2020

Este jueves 28 de mayo, el canciller de la República -José Valencia- recibió a nombre de Ecuador la donación de 5.000 mascarillas KF94, 1.000 protectores faciales, 200 respiradores y 100 bolsas para fallecidos por parte del embajador de Corea Young-Keun Lee y Han Keunsik, director de la Cooperación Internacional de Corea (Koica). La donación va destinada al Hospital IESS Quito Sur.

Durante la emergencia sanitaria, Cancillería ha gestionado más de 500 acciones de cooperación internacional para Ecuador, con el compromiso de aportar al esfuerzo conjunto que necesita el país para su reconstrucción post Covid-19

Corea es uno de los mayores donantes de ayuda de Ecuador, destacó Valencia, su Ministerio de Asuntos Exteriores ha redirigido los recursos de cooperación técnica por medio millón de dólares para atender la emergencia de salud del país.

Además, el gobierno coreano hizo una donación de US $ 300,000 para beneficiar al Ministerio de Salud Pública, que se invertirá en el proyecto Provisión de medicamentos y suministros médicos al Hospital General Esmeraldas-Sur "Delfina Torres de Concha", en el contexto de la emergencia de salud causada por COVID -19. Estos proyectos han sido gestionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, tanto desde Quito como a través de la Embajada de Ecuador en Seúl.

Las compañías coreanas también han hecho donaciones para apoyar a Ecuador en la lucha contra la pandemia, que incluyen: 10.000 máscaras KF-94 de la Corporación de Aeropuertos de Corea (KAC); 10 monitores LCD, 10 lavadoras de alta capacidad, 5 refrigeradores y 5 aires acondicionados de Samsung Electronics, dirigidos al Hospital Bicentenario de Guayaquil (antiguo Hospital de Maternidad Enrique Sotomayor). Además, la Fundación Coreana Weloveu también ha realizado donaciones para entregar en los próximos días (1,000 pruebas de PCR y 20,000 máscaras KF-94).

Koica ha realizado otras donaciones, como 400 kits de alimentos no perecederos y suministros de higiene a 400 familias vulnerables de las parroquias Cotogchoa y Rumipamba, ubicadas en el cantón Rumiñahui, por un monto de US $ 12,280. KOICA también ofreció entregar a la Universidad Central del Ecuador: 1.200 máscaras N95, 120 trajes de bioseguridad, 120 gafas protectoras y 180 cajas de guantes, así como nueve equipos "K-Walk Through" para la recolección de muestras en un de manera segura, lo que beneficiará al Ministerio de Salud Pública.

Además, Corea ha compartido su exitosa experiencia en el manejo de la crisis de salud causada por la pandemia con las autoridades de salud en Ecuador.

Este aporte ha sido posible gracias a la labor desplegada por la Embajada ecuatoriana en Seúl @EmbajadaEcuKOR para apoyar al país en la lucha contra la #COVID_19 #TrabajamosPorEcuador pic.twitter.com/02cPfeCe0b — Cancillería Ecuador (@CancilleriaEc) May 28, 2020