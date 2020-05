1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 13 Mayo 2020

En el marco del Mes de Europa se realizó el lanzamiento oficial del paquete “Equipo Europa” (Team Europe) para apoyar al país ante la emergencia sanitaria y económica consecuencia del C-19. El planteamiento “Equipo Europa” en Ecuador es una respuesta que combinará la reorientación de recursos y fondos nuevos de la UE, de sus Estados Miembros y de préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Durante esta primera fase, se trabajará en iniciativas por un monto aproximado de USD 37M‬.

En la cartera de nuevos fondos se encuentran 5 acciones (3 a corto y 2 a medio/largo plazo) por USD 15,5 M. Entre ellas destacan las relacionadas con dar una primera respuesta a la emergencia para necesidades prioritarias como: protección social y seguridad alimentaria para grupos vulnerables; capacidad sanitaria y apoyo en el manejo de cadáveres y apoyo psicosocial.

Asimismo, se fortalecerá la capacidad de diagnóstico en facultades de varias universidades y se ejecutarán proyectos de agua y saneamiento y de salud rural.

Con la modalidad de reorientación y adelanto de fondos, se están ejecutando 25 iniciativas (20 a corto y 5 a mediano/largo plazo) por más de USD 21,5 M. Uno de los proyectos que forma parte es el Programa Frontera Norte, ya que esta región enfrenta necesidades urgentes en términos sanitarios, de seguridad alimentaria y económica. Otros ejemplos se relacionan con proyectos de prevención y preparación a desastres naturales de los cuales hemos redireccionado fondos para facilitar la educación a distancia en comunidades con acceso limitado, o para dar respuesta de emergencia a pequeños hospitales.

Adicionalmente, aunque no se trata de una reorientación, se está ayudando al Gobierno con un adelanto de USD 7M de un proyecto que tiene como objetivo de reactivar la economía en Manabí y en Esmeraldas. Estaba previsto que los fondos de esta acción llegaran a finales de este año o del próximo, pero bajo las circunstancias de la crisis, se aprobó el anticipo de desembolso con carácter urgente.

Explicando con más detalle el concepto de reorientación, Marianne Van Steen, Embajadora de la Unión Europea en Ecuador aclaró que: “Los proyectos con fondos reorientados siguen siendo válidos y no estamos cambiando sus objetivos principales. Sin embargo, no se puede seguir dando capacitaciones si no hay mascarillas de protección; o promover la educación si no hay conectividad. Así como tampoco se puede seguir implementando un proyecto rural con una asociación campesina para el fortalecimiento de una cadena productiva sin que los campesinos no tengan insumos de protección personal”.

Hasta este momento, la UE es el continente más afectado por el C-19 con más de la mitad de todos los fallecidos en el mundo. Si bien esta crisis sanitaria y económica genera desafíos muy grandes al interior del bloque europeo el compromiso de este con una respuesta que sea GLOBAL se mantiene intacto. Por este motivo, se espera una segunda fase del Paquete Europa Ecuador, con nuevos recursos para trabajar en las áreas de agua y saneamiento, gestión de riesgos, migración y reactivación económica.