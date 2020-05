1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 08 Mayo 2020

A fin de atender la preocupación ciudadana en lo que respecta a la sobrefacturación en as planillas de energía eléctrica del país durante la emergencia sanitaria, la Comisión de Gobiernos Autónomos, presidida por Héctor Yépez, recibió a Gabriel Bolívar Lucio, director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel); y, a Diego Maldonado, gerente General subrogante de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP).

El representante de Arconel explicó que después de declarado el estado de excepción en el país fijaron algunos parámetros de protección, sobre todo, a las clases más desposeídas. En primer lugar, analizaron que el confinamiento iba a generar un incremento en el consumo de electricidad, por lo que, después de la respectiva valoración, decidieron permitir que aquellos consumidores de bajo recursos del sector residencial, que estaban identificados y amparados en la tarifa de la dignidad, tengan una facturación de 0,04 centavos de dólar por kilovatio hora al mes.

Se complementó que los clientes de este sector social no cancelen por sus consumos durante los meses de marzo y abril y que la totalidad del consumo habitual se lo comienza a pagar desde julio, en 12 cuotas mensuales y sin ningún tipo de interés. Esta acción beneficia alrededor de millón y medio de usuarios en todo el país. Este es un trato bastante parecido, que en términos de preferencia se les dio a los pequeños comercios, pequeñas industrias o consumidores artesanales, a quienes también se les permitió diferir el pago en 12 meses, dijo.

También informó que se estableció, que aquellos clientes que no puedan pagar no se les corte el servicio de energía eléctrica, que dentro de marzo y abril no hayan podido cancelar y se les cobre diferido; y, que para aquellos consumos que no fuera posibles de determinar, se podía establecer algún tipo de estimación (establecida en La Ley de Defensa al Consumidor), en donde se podría facturar analizando los últimos 6 meses de consumo. Facturación que está sujeta a una reliquidación, cuando se dispongan de las facturas reales de consumo.

De su lado, Diego Maldonado, de CNEL, sostuvo que en el período de emergencia han garantizado el servicio de energía eléctrica a nivel de todas sus unidades de negocio. Atendieron todas las solicitudes del Comité de Operaciones Emergentes (COE) nacional para solucionar inconvenientes, sobre todo, en Guayaquil. Manifestó que esta acción ha sido llevada a cabo para que no se ejecuten cortes de energía a nivel de la Corporación Nacional de Electricidad al tiempo que solicitó que los que tengan posibilidad paguen el servicio de energía eléctrica lo que permitirá operatividad del servicio.

Aseguró que están desarrollando planes correspondientes que les permitan realizar mediciones reales de consumos, con el objetivo de hacer que los reajustes correspondan a la facturación. Con ello, se permitirá eliminar los estimados y tener los valores exactos de consumo de cada uno de los usuarios. En el caso de que exista una factura estimada, que sea mayor a la factura real, inmediatamente, emitirán las notas de créditos para cada uno de los usuarios que hayan sido afectados, afirmó. (Asamblea)