Detalles Publicado el Sábado, 02 Mayo 2020

Hoy, luego de 28 días, regresa a casa un paciente de 35 años, diagnosticado en un inicio con COVID19, y quien luchó por sobrevivir en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), del Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga de Cuenca.

El paciente requirió asistencia mecánica respiratoria y traqueostomía al igual que asistencia en infectología para mantenerse con vida.

Su esposa, quien permaneció pendiente de la evolución de su familiar, comenta que para su esposo, sus hijos, dos pequeños de 6 y 3 años, fueron la mayor inspiración y fortaleza para luchar por su vida, mientras estuvo hospitalizado; hoy, esta familia, agradece a Dios, por el regalo de vida que recibieron.

Wilmer O., quien reside en Azogues, provincia de Cañar, desde hace 12 años, comenta con gratitud que es un sobreviviente del COVID19. "Le doy gracias a mi Dios por darme fuerza, por ayudarme y por pensar muchos en hijos y tener valor por mis hijos, mi familia y todos los que me rodean que me quieren mucho; agradezco a los doctores que me apoyaron hasta lo último estuvieron conmigo, a las licenciadas, a todo el conjunto médico", indicó, luego de llegar a su casa.

Personal paramédico del HJCA movilizó al paciente hasta su domicilio, en la ciudad de Azogues de la provincia del Cañar, con todas las medidas de bioseguridad.