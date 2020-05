1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 01 Mayo 2020

“Ecuador ha dado una respuesta impresionante a la crisis” al hacer transparentes las cifras de muertes, dice el conocido periodista de investigación inglés John Burn-Murdoch del Financial Times.

“Muchos gobiernos preferirían (y, en realidad, algunos así han procedido) esconder su cabeza en la arena y mantener esas estadísticas buen ocultas y nunca publicarlas, incluso después de años”, asevera, antes de afirmar: “El Ecuador [por el contrario] ha escogido ser transparente, aunque con ello pinte una situación terrible”

Estas afirmaciones de Burn-Murdoch constan en el comentario de su blog sobre la investigación que dirigió para el artículo publicado el día martes en el Financial Times, firmado junto a sus colegas Valentina Romei y Chris Giles, titulado “El número de muertes por coronavirus en el mundo puede ser 60% más alta que el reportado” (Global coronavirus death toll could be 60% higher than reported)

Dicho artículo se basó, dice, en las sospechas de que las muertes por covid-19 son mucho más altas de lo que se viene informando, por lo que se pusieron a revisar datos de muertes totales en exceso a las que se han dado en los años anteriores en 14 países y ciudades del mundo.

En su blog refiere las fuentes en las que se basó y, al tratar del Ecuador, dice: “Finalmente, refiero brevemente el proceso que seguimos sobre los datos de Ecuador” y relata que, desde hace un mes, ha venido siguiendo la mortalidad por todas las causas de muerte en el Ecuador y que la semana pasada hizo un descubrimiento cuando halló un estudio realizado en 2019 sobre el registro de fallecimientos en el Ecuador.

El estudio está publicado en la revista académica indexada “Population Health Metrics” editada por BioMedCentral (BMC), donde aparecen investigaciones sobre todo lo relacionado con las mediciones de la salud de la población.

“Aquello me llevó a esta sección del sitio web del instituto nacional de estadísticas del Ecuador (se refiere al sitio web del INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) donde el país tiene datos increíblemente detallados de cada fallecimiento ocurrido en el Ecuador entre 2012 y 2018, día por día, con la provincia y la causa de muerte”, narra el periodista de investigación.

“Este mes, el Registro Civil del Ecuador empezó a publicar información detallada sobre las muertes por todas las causas, primero por mes y luego por día. Esto significa que ahora podemos hacer comparaciones detalladas de las muertes de este año con los anteriores” y pone el enlace a registrocivil.gob.ec/cifras/

Y allí es cuando afirma: “Ecuador ha dado una respuesta impresionante a la crisis”. Y luego compara lo que ha hecho el país con lo que han hecho otros gobiernos de esconder la cabeza como el avestruz, mientras las autoridades del Ecuador han tenido la valentía de revelar las cifras.

“Ecuador ha escogido ser transparente”, aunque esto signifique pintar una situación difícil.