1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 29 Abril 2020

Un centenar de ciudadanos venezolanos pugnan por ingresar a territorio colombiano por el puente internacional Rumichaca. Vallas colocadas por Migración Colombia en la mitad del viaducto impiden el paso a los migrantes, la tarde de este miércoles 29 de abril.

Llegaron desde varios sectores del Ecuador caminando, portando gigantes maletas y bolsos, cansados e ilusionados buscando retornar a su país. En el grupo que podría crecer en la noche constan personas de la tercera edad e infantes.

En medio de equipajes, los extranjeros sentados en unos casos y acostados sobre el asfalto en otros, piden a las autoridades colombianas les permitan continuar hacia la frontera colombo – venezolana.

El frío y fuertes vientos que caen en el sector limítrofe no amilanan a este colectivo humano que advierte no retirarse del lugar si no hay un pronunciamiento de la Alcaldía de Ipiales, Gobernación de Nariño, Migración y ONG’s.

Lucía Abeijón, oriunda de Maracaibo, manifestó que salió hace tres días de Salinas, donde vivió dos años, pero frente al recrudecimiento del coronavirus optó por retornar con sus hijos. “Se acabó un sueño en Ecuador y hoy volvemos con pocos recursos”, agregó.

Algunos de los viajeros no utilizan elementos de protección y no respetan las distancias sugeridas por la Organización Mundial de la Salud para evitar contagios de coronavirus. Mientras que Luis Fernando Villota, alcalde de Ipiales informó que los seis albergues de esa ciudad están copados.

Las autoridades carchenses insisten que un corredor humanitario podría solucionar el retorno masivo de la población venezolana en movilidad. Se conoció que los controles en los 37 pasos fronterizos fueron reforzados con policías y militares de ambos países.

Los uniformados buscan frenar el accionar de los coyoteros que estarían cobrando hasta 50 dólares por persona para movilizar irregularmente por picas, trochas, fincas y ríos a estas desesperadas personas que no sólo sortean al virus, sino también a los operativos de control. (El Universo)