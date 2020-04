1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 22 Abril 2020

La nicotina podría proteger frente al virus de la Covid-19, sobre todo en los casos más graves, al atenuar la reacción inmunitaria excesiva del organismo. Esta hipotésis, que ya fue apuntada por los médicos chinos al inicio de la pandemia, es compartida ahora por especialistas franceses del principal hospital de París, La Pitié-Salpêtrière, uno de los mayores complejos médicos y de investigación en Europa.

Las simples observaciones en las últimas semanas ya llamaron la atención de los médicos parisinos. Causó extrañeza que hubiera relativamente pocos casos de Covid-19 graves entre la población carcelaria y entre los pacientes de hospitales psiquiátricos, colectivos con alto índice de tabaquismo.

Para tener más datos, se puso en marcha un estudio con 350 pacientes hospitalizados y otros 130 con síntomas más leves de la Covid-19 que habían sido atendidos en ambulatorios. Se verificó si los enfermos fumaban o no, y se les comparó con los mismos grupos de edad y sexo de la población general.

La conclusión fue clara: había una proporción muy pequeña de fumadores entre los pacientes. “Encontramos solo un 5% de fumadores entre los enfermos, lo cual es muy bajo –declaró el profesor de medicina interna Zahir Amoura, autor del estudio, a la emisora France Inter–. Globalmente, tenemos un 80% menos de fumadores entre los pacientes de la Covid que entre la población general del mismo sexo y edad”.

La nicotina podría impedir al virus fijarse en las células, evitando que la infección se propague, según el neurobiólogo Jean-Pierre Changeux

Ya antes de realizar el estudio, el profesor Amoura fue alertado del posible efecto positivo de la nicotina por un neurobiólogo de fama mundial, Jean-Pierre Changeux, experto en “receptores nicotínicos”. El científico le sugirió que la nicotina podría impedir al virus fijarse en las células, evitando que la infección se propague. Esta hipótesis parece confirmarse por el estudio y también tras constatarse que algunos pacientes fumadores hospitalizados por la Covid-19, al ser obligados a dejar bruscamente el tabaco, se habrían agravado.

Un trabajo chino publicado a finales de marzo en The New England Journal of Medicine llegó a conclusiones parecidas. Analizaron a 1.000 personas infectadas y vieron que el 12,6% eran fumadoras, mientras que la proporción entre la población general es del 28%.

La noticia sobre la nicotina ha abierto esta mañana los informativos de France Inter y de otras emisoras de radio públicas francesas. Otros medios ya hablaron del asunto en días anteriores, citando estudios chinos. Sin embargo, los médicos saben que se impone la prudencia porque asegurar ahora que la nicotina puede ser benéfica rompe una tendencia de años de lucha contra el tabaquismo por los probados efectos nocivos contra la salud. No se trata de incitar a la gente a fumar, pero tampoco pueden ocultar el descubrimiento.

El ministerio de Sanidad francés ha dado luz verde a un ensayo clínico en el que se colocarían parches de nicotina a tres grupos diferentes, con dosis también distintas: al personal médico, para ver si les protege; a pacientes hospitalizados, para comprobar si los síntomas disminuyen, y a los pacientes graves que están en cuidados intensivos, para verificar si la inflamación de sus pulmones se atenúa. Los médicos creen que la presencia de nicotina podría hacer disminuir la respuesta inmunitaria excesiva que caracteriza los casos más graves de la Covid-19 y que puede llevarles a la muerte.

Ante la Asamblea Nacional, el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, ha calificado de “pista interesante” la investigación sobre la nicotina, aunque ha puesto énfasis en que “fumar mata” y que la población no debe sacar conclusiones equivocadas ni automedicarse con parches de nicotina.

Justamente hace escasas semanas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los fumadores probablemente estaban más expuestos a la Covid-19 debido a una dolencia pulmonar preexistente o a su capacidad pulmonar, y a que los cigarrillos y pipas podrían estar contaminados al ser tocados antes con las manos. (Vanguardia)