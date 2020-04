1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 22 Abril 2020

Se llama Guadalupe, una bebé prematura, que nació el 6 de abril, a través de una cesárea, en el Hospital General Milagro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Briceida P. madre de la menor, llegó por urgencias ginecológicas el sábado 4 de abril, con 33 semanas de gestación, por presentar síntomas relacionados al covid-19. Se activó inmediatamente el protocolo establecido para estos casos; luego de análisis clínicos y tomografía de pulmón se constató la sospecha de los profesionales, por lo cual la paciente fue hospitalizada. Así lo dio a conocer Julio Chippe, ginecólogo de la Institución.

"Debido al estado de la paciente, el 6 de abril decidimos, después una junta médica, con el servicio de materno infantil del Hospital, hacerle una cesárea, la cual por su complejidad duró aproximadamente 1 hora con 30 minutos. Al final, obtuvimos resultados satisfactorios y se garantizó el bienestar de la madre y la bebé.

Actualmente, la señora se encuentra con aislamiento domiciliario e indicaciones médicas para su total recuperación; luego del tratamiento prescrito deberá volver al Hospital para repetirle los exámenes iniciales y confirmar su recuperación definitiva", añadió Chippe.

Cabe mencionar que el procedimiento quirúrgico lo presidió un equipo multidisciplinario conformado por un ginecólogo, un médico cirujano, un anestesiólogo y una instrumentista.

"Fueron momentos muy duros, cuando llegué por emergencia ginecológica no podía respirar necesitaba oxígeno, estoy agradecida con el Hospital y los profesionales. Una doctora antes de la cirugía oró conmigo, para que todo salga bien. Ahora me encuentro muy bien de salud, siguiendo el tratamiento del médico; todavía no conozco personalmente a mi niña, solo por fotos y videos, ya que yo me encuentro sola, cumpliendo con mi aislamiento domiciliario y ella con mis familiares", mencionó Briceida P., madre de la menor.

Guadalupe, quien es la última de tres hijos, pesó 2000 gr y midió 41,5 cm; ahora ella es la primera bebé que nace de una madre con coronavirus en el Hospital. La niña fue dada de alta en condiciones estables, luego de permanecer 4 días hospitalizada, mientras que su madre, continuó en el hospital por 11 días.