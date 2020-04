1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 22 Abril 2020

Martha Moncayo, gerente general de CNT, en entrevista este miércoles 22 de abril, con KCH FM y Radio Huancavilca, enfatizó que no van a suspender el servicio, "nosotros no estamos cortando el servicio, para los que están realizando su pago y se cambian al débito bancario, estamos ofreciendo no cobrar el siguiente mes".

Informó que van a lanzar planes de internet a menos costo para estudiantes. "Podrán elegir entre paquetes de diferentes megas y acceso a licencias de Microsoft. Para estudiantes de colegios y universidad puedan acceder a educación también estamos dando becas de conectividad".

Moncayo destacó que CNT en 2019 obtuvo un superávit en 2019 de 1.000 millones de dólares y para el 2030, CNT tendría una facturación de 1500 millones, eso se hizo a través de una análisis de los clientes y con eso se realizó la proyección.