Detalles Publicado el Lunes, 20 Abril 2020

Rafael R., de 52 años, con diagnóstico de COVID-19, ingresó el 01 de abril pasado al Hospital General Manta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); y, después de pasar 15 días hospitalizado, el 16 de abril, recibió el alta hospitalaria en medio de la alegría del personal de salud. Con él suman 36 pacientes que superan la primera etapa de recuperación en este hospital.

"Me siento muy feliz y contento; primero agradecido con Dios y luego con todos los médicos y enfermeras que me atendieron; y, aunque no he podido ver sus rostros, por la protección que llevan, el cariño y las atenciones que me han brindado, me dieron fuerza para recuperarme", aseguró el paciente.

Entre el 11 y el 16 de abril, 19 pacientes que se encontraban en aislamiento hospitalario, salieron a sus hogares, luego de ser evaluados por los médicos, quienes determinaron que la recuperación avanzaba con éxito. El traslado de estas personas se realiza bajo los protocolos de bioseguridad.

Los pacientes continuarán, en sus domicilios, con el programa de recuperación, seguimiento médico, evaluaciones periódicas y monitoreo de su estado de salud y, al final del proceso, se les realizará una nueva prueba COVID-19, para verificar si su recuperación es total. El aislamiento en la casa es por 14 días adicionales y con tratamiento farmacológico, por siete días.

Los 19 pacientes con alta hospitalaria, se suman a los 17 primeros, entre el 30 de marzo y el 10 de abril, con lo cual ya suman 36 personas entre mujeres y hombres que han logrado superar la primera etapa de su recuperación del COVID-19.

Hasta el 16 de abril, del total de recuperados, 27 son hombres y 9 mujeres. De estos, 13 están en el rango de 15 a 40 años, 14 pacientes de 41 a 60 años y 9 adultos mayores.

El hospital de Manta, en la actualidad, cuenta con 32 respiradores artificiales, 12 camas de Cuidados Intensivos, 40 camas hospitalarias para pacientes con COVID-19; un tomógrafo de 16 cortes; en cuanto a medicinas para contrarrestar este virus, su abastecimiento es del 90%.

En tanto, entre el 13 de marzo y el 14 de abril, atendió a 2064 pacientes con sintomatología respiratoria, de los cuales 180 (9%) fueron internados en las áreas de Observación de Emergencia, Hospitalización o en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).