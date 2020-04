1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

“Lastimosamente, el uso y énfasis en la palabra virtual ha desviado por completo la dimensión y la importancia de la educación en tiempos de crisis. Como Ministerio de Educación jamás hemos dicho que continúa la modalidad virtual, lo que hemos hecho énfasis es en que continúa la educación desde casa, que es muy diferente”, dice la ministra de Educación, Monserrat Creamer, sobre los diferentes cuestionamientos que se hacen por el anuncio de que las clases en la región Costa comenzarán este 4 de mayo, de forma no presencial por la crisis que vive el país por el COVID-19.

La ministra prosigue: “He oído que los padres no quieren que se inicien las clases, que si el COE está analizando la posibilidad de posponerlas, por qué insiste el Ministerio de Educación...”.

¿Y por qué insiste el Ministerio de Educación? Si se va a transformar la manera de dar clases, ¿están listos como cartera, están listos los profesores?

Por supuesto que es un gran desafío, hay más de 127 000 docentes capacitándose en aulas virtuales, accediendo en la medida de sus posibilidades, pero la capacitación más fuerte está en el cambio de mentalidad, está en entender que urge la renovación del modelo pedagógico hacia el cual queríamos ir, y que este es el momento. Los docentes han demostrado muchísima dedicación, vocación y deseo de transformar, lo que tenemos que hacer es guiarlos hacia ese cambio.

En caso de que el COE decida suspender el inicio de clases, el Ministerio de Educación acatará, me imagino.

Por supuesto, nosotros acatamos todas las disposiciones del COE nacional.

Usted acaba de decir que no es educación virtual, sino educación desde casa, explique cómo será.

No estamos pidiendo que los estudiantes se conecten las ocho horas al día. Lo que está previsto es un currículo radicalmente diferente centrado no en la cobertura de contenidos, sino centrado en conceptos y habilidades esenciales para la vida, para las circunstancias que estamos viviendo, con un sustento de apoyo emocional, donde los estudiantes hacen proyectos en casa, uno a la semana, con un objetivo de aprendizaje, con la tutoría de su profesor y guiándose por fichas pedagógicas que estarán en la plataforma del ministerio, en redes sociales, que les llegarán a sus móviles, que se leerán en las radios, saldrán en la televisión, que pueden ser realizados en familia.

Los estudiantes que tengan acceso a Internet y por tanto a la plataforma del ministerio tendrán en algún momento clases en línea, o es solo para revisar instrucciones, porque muchos padres con algunos hijos y una sola computadora se preocupan por ello.

Lo que va en la plataforma son las fichas pedagógicas, la planificación, los lineamientos curriculares de la semana, que se entiende es un currículo para emergencias y crisis, cuyo eje central es el apoyo emocional, de cómo llevar esta situación. En la plataforma moodle hay aulas y tutorías virtuales para el que pueda acceder, porque tampoco podemos frenar a los que pueden acceder porque hay otros que no pueden. Obviamente esta es la oportunidad para identificar la gran brecha que hay en el país en ese sentido.

Usted ha dicho que el acceso no será obligatorio, pero que los alumnos deberán presentar las tareas al regreso a las clases presenciales.

Así es, la evaluación también cambia, ya no hablamos de la calificación con notas del deber, hablamos de una evaluación del nivel de desempeño y comprensión del estudiante, de cómo va su progreso en contextos reales. Estamos hablando de un portafolio de deberes que se entrega al regreso a clases presenciales y que se evaluará con criterios diferentes, no es si pudo responder a la fecha cuándo nació Juanito Pérez, sino si el estudiante evidencia un progreso cualitativo en esfuerzo y comprensión. Incluso la primera fase del inicio del clases en la Costa, que será hasta junio aproximadamente, no será evaluada, ni tampoco se hará un seguimiento estricto curricular, sino que será de acoplamiento al nuevo sistema.

Esto en cuanto a educación fiscal. ¿Los particulares tienen instrucciones de seguir los mismos lineamientos?

Los lineamientos son para todos, se les ha pedido, se les ha insistido a los particulares que sigan los lineamientos del Ministerio de Educación, creo lastimosamente que por la presión que tienen de las familias, que por un lado comprendo, que dicen si mi hijo no está yendo por qué tengo que pagar, y como respuesta entonces los colegios particulares hacen un esfuerzo de visibilizar su oferta educativa y recargan los deberes e insisten en la conexión de seis horas diarias para que el padre de familia vea que sí está recibiendo una oferta, es lo que veo un poco desde afuera, que los colegios dicen que las familias no comprenden que están haciendo un esfuerzo para continuar ofreciendo educación y de calidad, y los padres de familia tampoco comprenden que probablemente ellos no están yendo a su oficina, y sí les están pagando, entonces la idea es mantener una cadena de ayuda entre todos...

Pero no todos los padres de familia tienen una relación de dependencia laboral, muchos tienen sus propios negocios, son independientes y no están produciendo como para pagar altos valores en los colegios. ¿Puede el ministerio exigirles una revisión de esos valores?

Siempre está la posibilidad sobre la mesa en la medida en que se van atravesando instancias. Se podría ver a través de otro tipo de resoluciones, se tendría que ver cuál es la normativa y la vía jurídica, pero al momento lo que se ha dicho clarísimo y lo dijo el propio presidente de la República, Lenín Moreno, es que es momento de llegar a acuerdos en el sentido de que las instituciones educativas urgentemente tienen que convocar a la comunidad educativa y llegar a compromisos mutuos, de lo contrario un escenario último sería el cierre de esa unidad educativa que yo como padre opté por su calidad. La educación particular cubre a 1 800 000 alumnos en el país y da empleo directo a 80 000 docentes y está en lugares muy remotos también, no solo en las grandes ciudades, nosotros tal vez escuchamos el clamor de una clase media básicamente que está en situación de crisis, pero recordemos que los particulares tienen pensiones desde 3 hasta más de mil dólares, quiero decir con esto que cada comunidad educativa es diferente a la otra, y por eso se ha dicho hasta el momento que lleguen a acuerdos. El Estado debe garantizar el derecho a la educación, y en ese sentido si alguna familia no puede abordar el pago de la educación particular, tenemos los cupos para que ingresen a la educación fiscal hasta que se supere esta crisis.

¿Existe la posibilidad de ofrecer Internet gratuito durante la emergencia?

Estamos en diálogo con el Ministerio de Telecomunicaciones, porque en estos momentos es urgente aportar con facilidades de acceso para los estudiantes, profesores y familias. Todos están preocupados por los sectores rurales, pero en ese sentido nos dan una gran lección porque están muy conectados entre ellos.

¿Cómo serán los exámenes en la Sierra para finalizar el curso?

La evaluación también será diferente, no harán un examen por materia, sino un proyecto que ya han comenzado, incluso para graduarse de bachilleres harán un proyecto que servirá para postular a un cupo en la universidad. (El Universo)