Cinco de cada 10 llamadas

Detalles Publicado el Viernes, 17 Abril 2020

Juan Zapata, director nacional del ECU 911, recordó que desde el 12 de marzo hasta el 16 de abril se recibieron 1'334.354 alertas o llamadas, a nivel nacional. De estas el 49 % corresponde a llamadas que hicieron mal uso de la línea telefónica. El costo que representa este tipo de llamadas es de 2 dólares.

Si la gente tuviera consciencia se daría cuenta que el ECU 911 es el eje central de la articulación de emergencias. "mucha gente dice estoy llamando al 911 y no me contestan, no es que no responde lo que pasa es que hay irresponsables que hacen mal uso de las llamadas". (jtr)