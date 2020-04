1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 16 Abril 2020

Buenas intenciones, pero sin respaldo legal. Así califican varios gremios comerciales a la propuesta del gobierno para frenar los desalojos por atrasos en el pago de alquileres mientras dura la emergencia sanitaria por coronavirus en Ecuador.

En el documento planteado por el Ejecutivo, y que deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional, se indica que la medida se extenderá hasta sesenta días después del levantamiento de las restricciones, pero añade una sugerencia: “que arrendadores y arrendatarios se pongan de acuerdo en el monto del arriendo y su forma de pago”.

Esto, señalan los expertos, es inviable. Francesca Ferrero, directora de la Asociación de Restaurantes del Guayas, señaló que mientras hay propietarios que han prorrogado el arriendo a restaurantes y cafeterías, otros no han sido tan flexibles. “Hay sitios donde se les está exigiendo el pago de arriendos que son altos, de 10.000 o 15.000 dólares y que no pueden cancelarse porque no hay ingresos”.

Ella explicó que el gremio tiene varias propuestas, entre ellas que los restaurantes que estén trabajando en entregas a domicilio, paguen una fracción de lo facturen y que, tras la emergencia sanitaria, se lleguen a acuerdos por los valores adeudados. “Es necesario que se den ayudas y que no quede a discreción, porque estamos hablando de un sector muy afectado, en el que se perderán al menos 200.000 plazas de trabajo”.

Diana Herrera, miembro de la agrupación de propietarios de locales de centros comerciales, añadió que las medidas que se tomen deberán extenderse a lo largo de un año, debido a las fuertes afectaciones que se vendrán para los negocios en el resto de 2020. “No vamos a recuperar el índice de ventas cuando esto acabe. ¿Quién va a comprar ropa o bisutería en esta crisis?”, cuestionó.

Por ahora, ninguno de los centros comerciales en Quito o Guayaquil está cobrando alquiler, solo alícuotas. La decisión se mantendrá hasta nuevo aviso.

“El cobro se mantiene en pausa. Aún no podemos proyectar la afectación económica, pero cuando sea posible reaperturar los centros comerciales, nuestros esfuerzos se concentrarán primero en brindar espacios seguros”, señalaron en un comunicado a EXPRESO Mall del Sur, Village Plaza y CityMall.

Según datos del Censo Nacional Económico del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), el 45 % de los locales comerciales que se alquilan se encuentran en Guayaquil y Quito. En estas urbes, el promedio de alquiler para locales medianos y grandes va de 2.000 a 15.000 dólares.

“La Ley del Inquilinato es clara: el arrendatario puede iniciar el proceso de desalojo si no se ha pagado dos meses de alquiler”, explica la jurista Adriana Díaz. “Si no hay una norma o un documento establecido a través de un proceso de mediación, el dueño tiene el derecho de desalojar, porque la sugerencia del Ejecutivo de que ‘se pongan de acuerdo’ no es vinculante, y tiene múltiples interpretaciones”.

Al momento, la única propuesta que establece plazos específicos con este fin fue presentada a la Asamblea Nacional por el legislador Guillermo Celi (SUMA) el pasado 8 de abril. (Expreso)