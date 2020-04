1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 08 Abril 2020

Desde el 1 de abril inició, a escala nacional, el pago del Bono de Protección Familiar para la Emergencia Sanitaria ($60), destinado a 400 mil familias en condiciones de subempleo, cuyos ingresos no superan los 400 dólares al mes y que se han visto afectados por las medidas de prevención. En la provincia de Loja, más de 10 mil 700 familias acceden a esta protección social y económica del Estado, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES.

Inés Silva vive en el barrio San Francisco, en la ciudad de Loja, ella se dedica a la venta diaria de víveres en uno de los centros de abasto de la urbe. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, no puede cumplir con esta actividad. “Este Bono que entrega el Gobierno me ayuda muchísimo, ya que ahora no podemos salir a trabajar y con ese dinero podré solventar necesidades básicas de mis niños”.

Similar situación atraviesa Fanny Mejía, del barrio La Alborada, en la entrada a San Vicente. Ella precisó que el Bono de Protección Familiar “constituye una gran ayuda en estos duros momentos que estamos pasando..

José Vicente Ordóñez, coordinador del MIES en la zona 7, dijo que el propósito del Bono es que los hogares cubran necesidades básicas. “Está destinado a personas que viven de su trabajo diario y no constan como usuarios de los bonos y pensiones de esta Cartera de Estado”. Informó, además, que los pagos se efectúan de acuerdo al último dígito de la cédula; por ejemplo, este 7, 17 y 27 de abril, deben cobrar las personas con número terminado en 7; el 8, 18 o 28, las que culminan en 8; y, así, sucesivamente durante abril y mayo.

Añadió que existen 10 mil 500 puntos de la red financiera nacional autorizados para el pago a nivel nacional, estos incluyen agencias o sucursales del sistema financiero de bancos, cooperativas, mutualistas y corresponsales no bancarios (tiendas del barrio y farmacias). “El único requisito para el cobro es la cédula de identidad”.

Finalmente, la autoridad Zonal dio a conocer que están dispuestos, tanto el Call Center 1800 002 002 como la página Web www.inclusion.gobec para las consultas respectivas.