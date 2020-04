1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 05 Abril 2020

La mañana del domingo 05 de abril, el líder del Movimiento CREO, Guillermo Lasso; el exvicepresidente de la República, León Roldos; El líder del Movimiento Democracia Sí, Gustavo Larrea y Roque Sevilla, exalcalde de Quito, analizaron en Políticamente Correcto, el desafío de Ecuador al combatir la crisis sanitaria y las próximas secuelas económicas que dejará el coronavirus en el país, ante la necesidad de un consenso nacional.

Lasso afirma que un Estado excesivamente grande y débil es el que hoy enfrenta el coronavirus. Además, asegura que el mundo va a cambiar "y tendremos que evaluar a los malos líderes globales".

A su juicio, la obligación moral y ética es la unidad, aportar con toda la capacidad política y la capacidad económica. A la vez, cree que los que más tienen deben aportar más, para combatir las próximas secuelas económicas que tendrá el país luego de la pandemia.

Asimismo, piensa que, si no se lleva alimentos a las familias vulnerables, la cuarentena no servirá. "Hay que considerar que antes de esta crisis, 6 de cada 10 ecuatorianos no tenía trabajo formal".

¿Cómo evitamos los 3.000 muertos que se prevén en Guayaquil?, Lasso afirma que se debe seguir las instrucciones del Ministerio de Salud y se debería proveer de respiradores de un solo uso a los hospitales.

Para Roldós no existe una batalla perdida contra el coronavirus en Guayaquil, explica que los casos pudieron dispararse porque la ciudad tiene una población dinámica.

Considera que el Gobierno ha sido más reactivo que proactivo, sobre todo en el levantamiento de cadáveres. "Guayaquil es una ciudad calurosa, no puede haber fallecidos en las casas o hospitales".

Enfatiza que no se debe ver a Guayaquil como “la enfermita”, porque esa ciudad es “el motor de la economía”. Además, considera que el Gobierno de Correa destruyó la funcionalidad de las instituciones del Estado.

Por ello, señala que se debe ganar tiempo y hacer que las instituciones del Estado funcionen en todo el Ecuador, no solo en Guayaquil. Así mismo, menciona que el liderazgo natural de esta crisis debe ser manejado con transparencia.

Larrea señala que los errores de los modelos económicos nacionales y el descuido a problemas sociales, "nos están pasando factura actualmente".

Recalca que son las instituciones del Estado, con la ayuda de la ciudadanía, las responsables de frenar la pandemia; además, afirma que el expresidente de la República, Rafael Correa, comete “el peor error político” al no contribuir con la unidad nacional.

Asimismo, indica que es más importante garantizar alimentos para la gente que un bono de 60 dólares.

Sin embargo, Sevilla afirma que se siente orgulloso de los ecuatorianos y agradece a los empresarios y ciudadanos por el apoyo y solidaridad en el fondo de emergencia ante la crisis sanitaria que vive el país.

A su juicio, siente que la ciudadanía tiene una obligación moral de arrimar el hombro, porque no hay que poner límites políticos a la lucha contra la pandemia de Covid_19.

Cree que una vez que se controle la pandemia, el mundo tendrá cambios significativos. Existirá un mayor entendimiento a los golpes del medio ambiente, a la brecha entre ricos y pobres y al manejo de la economía con relación a la naturaleza