Detalles Publicado el Viernes, 03 Abril 2020

Jesús Ferrer, migrante venezolano en Guayaquil, Ecuador, balbuceó unas pocas palabras antes de desplomarse frente a su esposa, la tarde del martes 3 de marzo, en la habitación principal de su vivienda.

El coronavirus, sin él saberlo entonces, le provocó un ahogo pulmonar potencialmente letal.

Lo ocurrido es un recuerdo difuso. Conserva apenas retazos de memorias de su pareja, una cirujana venezolana, sobre él, presionando su pecho y soplando aire dentro de su boca.

Antes, comenzó a llamarle por su nombre. No reaccionaba. El chequeo de sus signos vitales mostró que su corazón marchaba acelerado y, de repente, se detuvo.

“Comenzó a latir muy lento, acompañado de sudoración y dilatación de pupilas. Es cuando comenzó a hacer maniobras de reanimación o RCP. Según ella, todo duró unos cinco minutos”, cuenta Jesús, diseñador gráfico, de 34 años, en entrevista telefónica con la Voz de América.

Los síntomas de la infección respiratoria comenzaron a manifestarse en la última semana de febrero, justo luego del feriado de Carnaval. Primero, experimentó una gripe común, sin flema, dice.

A los días, surgió una fiebre “de la nada”, cuenta. “Así como aparecía, se iba”, acota.

Entonces, vinieron la tos, el dolor de cabeza, la taquicardia y un cansancio atado a un malestar general. “Era un dolor muscular como si hubiera hecho ejercicio y me dolían los talones”, relata.

Esos síntomas iniciales, afirma, eran “tolerables”. Ocho días más tarde, el cansancio se tornó crítico.

“Ya era intolerable. Me cansaba por cualquier cosa”, describe. La enfermedad avanzó “muy rápido”, según Jesús, empleado de una empresa china en Ecuador.

Minutos antes de su colapso, hace cuatro semanas, su esposa le había revisado la lengua y notó que estaba gravemente deshidratado. Había sufrido fatiga extrema durante los dos días previos.

Su cónyuge fue a la cocina a prepararle un suero natural. Jesús tiene fresca la seguidilla de sensaciones previas a su desmayo: asfixia; cansancio–“no tenía nada de energía”-; sueño y mareo.

Y, entonces, ocurrió su derrumbe en el cuarto. Su esposa le colocó inmediatamente una vía intravenosa para hidratarlo, estabilizó sus valores de tensión arterial y lo llevó a la emergencia del hospital más cercano.

El gobierno de Ecuador todavía no había activado el protocolo sanitario para diagnosticar y tratar a pacientes sospechosos o positivos por el nuevo coronavirus.

“Según mi esposa, si no me hace reanimación, tenía una alta posibilidad de que no volviera a levantarme”, comenta Jesús. (Voz América)