Detalles Publicado el Jueves, 02 Abril 2020

Dos ciudadanos fueron procesados por Fiscalía, por el delito de robo con violencia. Fueron detenidos horas después del hecho, que quedó grabado por las cámaras de seguridad del local afectado, lo que ayudó a identificarlos.

En la audiencia de flagrancia, en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Quevedo, el fiscal Felipe García presentó como elementos de convicción: los partes de detención de los procesados, la denuncia presentada por los propietarios del local afectado, el parte preliminar de investigación de la Policía Judicial, 140 dólares en dinero efectivo y un celular, mismos que se encuentran en cadena de custodia.

La jueza de Garantías Penales, Jenny Freire Arias, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Pastor C. C. (venezolano) y Jorge J. C. (ecuatoriano), y dispuso de treinta días para el cierre de la instrucción fiscal, que se contarán a partir de que concluya el estado de emergencia vigente.

Los procesados fueron detenidos el martes 31 de marzo, horas después de haber asaltado una farmacia ubicada en el centro de la ciudad de Quevedo. Su captura se logró gracias a la identificación por parte de testigos presenciales del hecho y los videos de seguridad del local comercial asaltado. (Fiscalía)