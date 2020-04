1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Miércoles, 01 Abril 2020

El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallo, dio a conocer la tarde de miércoles 01 de abril, las cifras actualizadas de contagios y decesos por COVID-19 en el país. Se han realizado más de 9 mil pruebas a pacientes que podrían requerir hospitalización.

En total, el país registra 2.758 personas con casos positivos, 98 fallecidos, 3428 con sospecha y 2833 descartados.

El reporte de la Secretaría de Riesgo indica que hay otras 76 muertes "probables" por el COVID-19.

Guayas es la provincia más afectada. Registra 1941 contagiados y 63 muertes. Le siguen Pichincha, con 248 casos, y Los Ríos, con 100.

El titular de la cartera de Salud, asegura que la Universidad de Harvard y el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de EE.UU., han afirmado que como mínimo el 60% de la población mundial se contagiará de #coronavirus en un período de 120 días.

"He ejercido como médico durante muchos años, esto me ha enseñado a hablar con la verdad (...) Primero quiero transmitir mi sentido pésame a todas las familias que han perdido un ser querido en estas últimas semanas. Mi apoyo y el del país a los médicos y el personal de salud, que no se ha detenido y nos protegen a todos. Quiero garantizar que tenemos los recursos para enfrentar esta durísima realidad, esta es una enfermedad que es grave y no tiene ninguna vácuna, la mejor que tenemos es quedarnos en casa", dijo al tiempo que enfatizó que el Gobierno no está mintiendo sobre las cifras.

Señala que hay que seguir evitando las multitudes. "Hay que usar mascarilla al salir y lavarse las manos, porque esto es la forma más efectiva de cuidarse".

Recalca que a pesar de los esfuerzos la curva sigue en crecimiento exponencial, "esto es una crisis sin precedente. Seguiremos haciendo los esfuerzos para que la curva baje".

El virus es mortal, la tasa de letalidad es de 4,9 %, en Ecuador se registra 4,3%.

Además hizo un llamado a que no se discrimine a los pacientes que han sido diagnosticado con covid-19. "Son nuestros pacientes y nuestros seres queridos", señaló.