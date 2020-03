Hace cuatro días, Estefanía Ríos junto con su esposo permanece en cuarentena en un hotel de Quito. Es parte de los 691 ecuatorianos que regresaron luego de que la semana pasada se aprobó un protocolo para repatriaciones. Sin embargo, a diferencia de Ríos, la mayoría incumplió las reglas.

Este lunes 30 de marzo del 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que “muchísimos” de los que retornaron no acataron las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de estar aislados 14 días antes de reencontrarse con sus familias. Por lo que advirtió que no se darán nuevas autorizaciones para este tipo de vuelos hasta definir un cronograma.

“Los vuelos van a estar suspendidos mientras podamos terminar la cuarentena o el aislamiento de quienes ya han llegado al país”, aseguró. Luego, mostró una pedido de hábeas data de una pareja que estaba en cuarentena porque demanda a los ministros y al hotel por no permitirles salir.

Las cifras oficiales indican que más de 2 500 nacionales se contactaron con las oficinas diplomáticas para regresar al país, aunque asambleístas señalan que son más de 3 500.

Según la Cancillería, más del 50% de ecuatorianos que afronta esta situación está en EE.UU. Hay reportes de connacionales en Europa y varios países de Latinoamérica. Desde el 16 de marzo Ecuador restringió las operaciones aéreas.

El Estado ha querido priorizar el retorno de grupos vulnerables, pero si no se cumplen con disciplina los 14 días de cuarentena, miles estarían en riesgo!! No es posible poner un guardia atrás de cada persona. Si un mecanismo no funciona hay que suspenderlo y luego ajustarlo. https://t.co/fMDmmBXgLs