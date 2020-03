1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 26 Marzo 2020

Con la decisión del Gobierno ecuatoriano de limitar la libre circulación de personas para reducir las probabilidades de contagio del COVID-19, las aplicaciones de entrega a domicilio o delivery son una opción para adquirir alimentos y medicinas. Para el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena, fue de suma importancia contar con distintas empresas en el ecosistema digital para enfrentar el conocido coronavirus.

Sin embargo, la ciudadanía que hace uso de estas app que llevan de todo a la comodidad del hogar, tienen ciertas incertidumbres, sobre todo, en los pedidos de comida. Hasta el momento no se ha detectado ningún contagio por comida, todo se da por vías respiratorias de persona a persona.

“No se ha demostrado científicamente que la transmisión del coronavirus se de vía oral, por lo tanto, la entrega de comida no representa algún peligro. Al contrario es una medida de prevención viable, el no mantener contacto personal con el medio exterior, evitando la propagación del virus”, indicó la doctora Ana Paulina Celi, infectóloga del Hospital de los Valles.

Inclusive, Celi comentó que: “si comiste alimentos que contengan el virus (porque alguien estornudó o no siguió las recomendaciones sanitarias), no hay muchos receptores en el tracto digestivo para que el virus se adhiera, por lo que tragar el virus probablemente no conduzca a contraer la enfermedad. Solamente si tocas el alimento y luego te tocaste la cara existe probabilidad de ser contagiado”.

La principal recomendación que insiste la especialista es mantenerse en casa y si no se han abastecido con alimentos para preparar en el hogar o de primera necesidad, la opción de delivery o servicio a domicilio es muy recomendable porque aún no hay riesgo de contagio comprobado.

Medidas preventivas

El ministro Michelena y el gobierno ecuatoriano han resaltado que en el momento actual se debe tomar medidas solidarias y efectivas, considerando que este problema involucra a toda la sociedad ecuatoriana, por lo que hay que adoptar acciones que permitan atender la crisis sanitaria que vive el Ecuador.

Entre estas medidas se destaca el servicio de delivery como:

● Las empresas que ofrecen entregas a domicilio ampliarán sus horarios y días de atención 24/7. Además, entregarán información oficial a los ciudadanos que requieran este servicio.

Vale la pena recalcar que este tipo de servicio está activado para llevar: comida, medicamentos, supermercado, alimentos de primer necesidad y todo lo que el usuario desee. Cada empresa delivery cumple con medidas sanitarias como el uso de mascarillas, guantes y gel antibacterial.