1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 25 Marzo 2020

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, confirmó la mañana de este miércoles 25 de marzo, que su prueba de coronavirus (COVID-19) dio positiva pese a no presentar los síntomas. "Son un paciente asintomático, no he tenido ningún síntoma, gracias a Dios me siento bien".

Así lo anunció con un video que colocó en su cuenta del Twitter.

"Lo importante es que he acatado las ordenes, me he quedado en casa, lo cual garantiza que no he trasmitido el virus a otras personas. Lo más importante es que sigo al mando de este cantón, sigo trabajando por este cantón, sigo liderando la alcaldía de Samborondón y tomando las decisiones correctas para salir de esta crisis", manifestó.

Mensaje a toda la ciudadanía de Samborondón pic.twitter.com/Imt9yBvZxu — Juan José Yúnez (@juanjoseyunez) March 25, 2020