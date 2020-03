1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 80% (2 Votes)

Lunes, 23 Marzo 2020

La Policía Nacional del Ecuador lamentó este lunes el fallecimiento del sargento segundo, Alex Saúl Cazañas Cabezas, quien laboraba en el distrito Salitre de la provincia del Guayas.

El deceso se registró la mañana de este 23 de marzo de 2020 a causa de una neumonía producto del coronavirus (COVID-19), agravado por una cardiopatía preexistente.

El servidor policial tenía 16 años de servicio en la institución, misma que expresó las condolencias a sus familiares, compañeros y amigos.

Patricio Carrillo, comandante general de la Policía, manifestó que no hay preparación para situaciones extremas y lamentó la la muerte de este funcionario que enfrentó con valentía y honor la emergencia, "cumplió profesionalmente hasta que Dios decidió incorporarle como un ángel que cuidará de nosotros".

Aprovechó la ocasión para pedir a las personas a que se queden en casa y no expongan la vida de los policias que deben permanecer en la calle. "No queremos la desgracia y la frustración en nuestras filas por su desobediencia. Que el sacrificio de nuestro mártir no sea en vano", sentenció.

Por su parte la ministra de Gobierno, María Paula Romo, recordó que Policía está en la primera línea durante estas emergencias y asume todos los riesgos para servir a su comunidad. (PMB)

