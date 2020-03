1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 08 Marzo 2020

El comandante de la Zona 5 de Policía, Crnl. Galo Pérez Dávila, informó que en los cantones Daule, Milagro y el Triunfo, se han desarrollado la madrugada de este viernes las operaciones “Victoria 192”, “Victoria 193” y “Fuego”., en las cuales han sido aprehendidos seis personas por el presunto delito de tenencia y porte ilegal de armas de fuego.

En su orden el coronel Galo Pérez Dávila, señaló que la operación “Victoria 192”, se ha desarrollado en uno de los predios del azucarera Valdez, en un campamento destinado a la empresa de seguridad Icsse Ltda., donde se tuvo conocimiento estarían almacenando armas de dudosa procedencia.

Indicó la autoridad policial que en el campamento han sido aprehendidos Jimmy Geovanny E. R., y Jairo Crescencio E. S., y decomisad como indicios cuatro armas de fuego, 36 cartuchos, dos gases lacrimógenos. Los sospechosos fueron llevados y puestos a órdenes del fiscal de turno de la Unidad de Flagrancia de Milagro.

Al entregar detalles de la operación “Victoria 193”, el comandante de la Zona 5 de Policía, señaló que se ha desarrollado en el recinto La Fabiola, del cantón Daule, donde con orden de la autoridad competente y acompañados de la Fiscalía, se han allanado dos inmuebles consiguiendo aprehender a Charles Euro H. R., en posesión ilegal de cinco armas de fuego y 58 cartuchos.

El sospechoso que no justificó la procedencia del armamento fue llevado a la Unidad de Flagrancia de Daule y las armas ingresadas en el Centro de Acopio de Indicios y Evidencias de la Policía Judicial de Daule.

Finalmente el Crnl. Galo Pérez Dávila, expresó que personal de la Dirección General de Inteligencia (DGI), en la hacienda bananera San José, del cantón el Triunfo, se a ejecutado la operación “Fuego III”, y como resultado de técnicas de investigación y por una denuncia ciudadana, aprehendidos Luis Fernando C. G., Carlos Alberto C. O., Y Johnny Giovanny C. C., al ser encontrados portando dos carabinas Mossberq y una carabina Remington 870 Express Mágnum, dos cartuchos y tres vainas percutidas.

Los sospechosos fueron puestos a órdenes del Fiscal de Flagrancia de la Unidad de Flagrancia de El Triunfo, expresó el comandante de la Zona 5 de Policía, que en la rueda de prensa estuvo acompañado del comandante de la Subzona de Policía Guayas No. 9, Crnl. Cristian Rueda y del jefe de la Policía Judicial, Tcnl. Dorian Calderón. (Policía).