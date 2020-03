1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 03 Marzo 2020

El Metro de Quito y el Tranvía de Cuenca unen esfuerzos para presentar a la Asamblea Nacional una propuesta de ley que permita generar un modelo eficiente y que garantice la calidad del sistema de transporte ferroviario dado que en la actualidad no existen marcos legales regulatorios para este fin.

Este martes 3 de marzo se llevó a cabo la primera mesa de trabajo conjunta entre Metro de Quito y el Tranvía de Cuenca para definir un proyecto de ley que permita gestionar un transporte de calidad bajo estándares internacionales y una operación más eficiente. Entre los temas más importantes es la reforma a la Ley de Tránsito y de Contratación Pública para la operación, mantenimiento y acompañamiento de expertos internacionales en este sistema de transporte.

Lamentablemente la ley es de tránsito y no de gestión de transporte, esto hace que no sea sencillo tener una operación eficiente de estos sistemas y tener cooperación de operadores internacionales. Por tanto, se trasforma en un problema nacional que debe ser resuelto por la Asamblea.

No se pueden hacer las contrataciones por volumen que podrían abaratar los costos y con la actual ley interviene Contraloría y otros organismos que hacen los procesos más lentos y no permitirían las alianzas internacionales. Se requieren repuestos y servicios especializados que con la Ley de Contratación Pública se vuelven procesos demorados y más costosos a lo largo del tiempo. Con estos esquemas las empresas públicas no podrán ser eficientes y sustentables. En 3 años, por ejemplo, se volverá a hacer nueva licitación en la operación del metro, si no existe reforma a la ley.

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) ha presentado ya un marco de 10 parámetros y 105 indicadores medibles de calidad para garantizar que la experiencia de cada usuario sea la más positiva durante todo el trayecto en el sistema. Estos niveles de calidad propuestos por la empresa fueron socializados con el Tranvía de Cuenca, y será la línea base para la construcción de la propuesta de ley.

"Nos damos cuenta de que, lamentablemente, la ley de compras públicas es una ley muy genérica que no contempla al transporte con un marco jurídico específico y eso permite que se magnifiquen las ineficiencias del transporte público sin regular su calidad", afirmó Édison Yánez, Gerente General del Metro de Quito.

Carolina Ormaza, directora del Tranvía de Cuenca, dijo que es necesario contar con una normativa legal nacional para sistemas ferroviarios. "La actual legislación restringen a empresas internacionales para que puedan dar el servicio que a nivel local no existe", señaló Ormaza.

El concejal Bernardo Abad manifestó que el Tranvía de Cuenca es el primer sistema de tren a superficie en Latinoamérica de 10,2 km con 27 estaciones a un costo de USD 300 millones y llevará 38 mil pasajeros por día. Mientras que el Metro de Quito es subterráneo con 15 estaciones, 22 km de extensión, inversión de USD 2009 millones y trasladará 400 mil pasajeros diarios. Los dos sistemas operarán en este año. "Por tanto, es necesario que cuenten con una legislación actual para que sean eficientes", explicó Abad.