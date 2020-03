1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 02 Marzo 2020

Los beneficiarios de los Fondos Concursables del Instituto de Fomento de las Artes y Creatividades (Ifaic) 2018-2019 siguen esperando el cierre de sus proyectos y el desembolso del 20% del premio. Lo que se ha convertido en una odisea para gestores y artistas, mal informados desde la institución sobre los documentos imprescindibles para aprobar sus gastos, parece ganar claridad con las nuevas disposiciones del directorio. No obstante, los problemas de comunicación persisten y complican la resolución del conflicto.

Nuevas resoluciones

María Teresa Galarza, directora del Ifaic, socializó dos opciones a las que pueden acogerse los beneficiarios para recibir los pagos finales: presentar facturas que justifiquen los gastos, o entregar la obra íntegra al Ifaic junto con una declaración juramentada.

Sobre esta última opción, indica que “podrán acogerse los proyectos que ganaron en la modalidad de creación, no de circulación”. Esta disposición fue aprobada por el directorio del Ifaic el 12 de febrero, además de otras medidas para quienes no guardaron las facturas y no pueden entregar el producto.

“Pueden hacer un reajuste presupuestario a un solo rubro, para la entrega de un solo justificativo de gastos”. Galarza indica que: “desde la publicación del Decreto 829 del IVA cero para actividades culturales, los beneficiarios que las tengan reconocidas en su RUC pueden facturar cero IVA. Quienes no se hagan dar de alta en el SRI con alguna de esas actividades van a tener un tema de impuestos en la facturación”.

Problema heredado

Otra posibilidad que se valora, aunque tardaría más en concretarse, es una reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de Cultura, “que permita convalidar el uso de la declaración juramentada”.

“Necesitamos que, a través del ente rector, se hagan las gestiones con la Presidencia para que en las reformas se incluya una transitoria o una disposición general que permita regularizar estos procesos”, explica la directora.

Esto, debido a que en convocatorias gestionadas por administraciones anteriores sí se cerró solo con la declaración juramentada, aunque las bases técnicas indican la obligatoriedad de presentar facturas.



“Son fondos públicos. Cuando se detecten irregularidades la Contraloría dirá dónde estuvo la falla, quién dio la directriz mal o quién ejecutó mal. Tratamos de sanear y regularizar. Damos estas opciones a los proyectos abiertos, pero no queremos descuidar a los cerrados”.

Prórrogas

Otra de las resoluciones aprobadas por el directorio es la de entregar prórrogas por seis meses para el cierre de proyectos. “Las bases solo las permitían en casos de fuerza mayor. Era necesaria cierta flexibilidad para ampliar la vigencia de los convenios”, indica Galarza.

Al estar suscritos a un convenio tripartito con el Ifaic y el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), el incumplimiento del cronograma de entrega retiraría al banco la obligación de desembolsar el dinero. Para validar la prórroga, el documento debe ser notarizado, trámite cuyo costo debería cubrir la parte que está incumpliendo los tiempos de cierre.

“El Ifaic tiene un presupuesto bastante reducido. Hemos podido separar los recursos y crear un fondo especial que cubra estos gastos para solventar la prórroga”, dice la directora. No obstante, esto aplicará únicamente para los casos en que el convenio vencía “entre febrero y marzo”. “Más allá no, porque no tenemos el financiamiento, pero además porque las figuras técnicas ya han sido aprobadas. Antes no teníamos mecanismos para facilitar el cumplimiento de los requerimientos. Ahora ya los tenemos”.

Los perjudicados cuestionan

La disposición no ha sido bien informada a los perjudicados, que siguen esperando entre rumores y ambigüedades. El artista ambateño David Kattán, acreedor de un fondo para la circulación de su obra en una exposición, guardó las facturas a pesar de que dos coordinadores le indicaron que no eran necesarias. No obstante, tampoco ha podido cerrar su proyecto.

“Me dijeron que me haga una autofactura y que luego veremos si eso funciona o no”, comenta. Desde que inició el trámite para el cierre del proyecto -que se concretó en noviembre- el informe le ha sido devuelto tres veces con correcciones. Cada revisión ha tardado entre una y dos semanas.



Esta semana se vence su convenio. El viernes pasado su coordinadora le informó que debe firmar una solicitud de prórroga. “Todavía no confirman si debemos pagar la notarización. A algunos implicados les llegaron facturas por 80 dólares, porque el notario va al IFAIC y ese servicio a domicilio aumenta el precio, pero no nos dan la opción de notarizar por nuestra cuenta”, dice Kattán.

Además, el artista opina que es obligación del Ifaic asumir ese costo, puesto que es la institución la que está frenando el proceso por un error interno. “No han cumplido en absoluto con el convenio, desde el primer retraso en los desembolsos. Me molesta que la solicitud de prórroga se haga desde nosotros cuando debería ser a nombre de ellos, que no han podido cumplir”.

El editor quiteño Juan Pablo Crespo, acreedor del fondo para la edición y publicación de cuatro títulos, también tiene facturas. Él entregó los documentos una semana antes del fin de su convenio, el 26 de febrero. Hasta ahora no ha recibido correcciones ni información sobre la fecha del pago. Al entregar la documentación, fue obligado a firmar una solicitud de prórroga “que no tiene plazo”. “Claramente están indicando que la probabilidad de que no me paguen en el tiempo acordado es altísima”.

Aunque este proceso no tuvo costo, Crespo concuerda con Kattán en que las prórrogas deberían ser asumidas por el Ifaic y no por los beneficiarios que están cerrando sus proyectos a tiempo. (La Hora)