1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 28 Febrero 2020

Las cifras de más de 80 000 contagiados a nivel mundial por coronavirus, incluyendo los casos reportados en Italia y Brasil, han motivado un repunte considerable en la venta de productos de cuidado e higiene personal en Guayaquil.

En por lo menos cinco farmacias del centro de Guayaquil, empleados manifestaron que las mascarillas se mantienen agotadas desde hace varias semanas, ya que clientes las utilizan para prevenir posibles contagios de virus, sobre todo del coronavirus, del que aún no se reportan casos en Ecuador.

Gerson Piedrahíta, dependiente de una farmacia ubicada en la avenida Quito, indicó que aún desconocen cuándo contarán con el producto que es altamente solicitado. Sus precios van de $2,50 a $3,50 por el paquete de 50 unidades.

Luis Piedra, empleado de otra farmacia del centro, manifestó que los clientes agotaron unos 200 paquetes de mascarillas que constaban en stock.

“El alcohol en gel también se había agotado, pero ahora ya tenemos. Se están vendiendo entre 20 y 30 cada día”, refirió sobre el producto que se expende desde $1 por envase (60 ml).

En pocas farmacias de esa zona hay mascarillas que ahora se cotizan entre $7,50 y $9, indicaron empleadas de otra distribuidora.

Ecuatorianos que viven en Italia, preocupados por el coronavirus

A su vez, clientes como Jesús Riofrío también se abastecen de vitamina C, BIRM e Isoprinosine para elevar las defensas del sistema inmunológico. En Farma Rebajas se ha dado un alza del 10 % en ventas, dijo personal de atención al cliente.

Esto mientras en hospitales del Ministerio de Salud y del IESS dan charlas de prevención en sus salas de espera. En el Icaza Bustamante, se dan a cada hora en distintas áreas, aseguró Nelly Chávez, del servicio de infectología. La especialista sugirió medidas como uso de pañuelo, higiene de manos y evitar hacinamientos.

Allí, Jessica Pilay, una paciente, resaltó que estos consejos los replicará con allegados.

Pese a ello, este Diario recorrió centros de salud en Sauces 3, Barrio del Seguro, Cisne 2 y el hospital del día del IESS, donde varios pacientes refirieron que no presenciaron charlas preventivas de coronavirus durante su espera a consultas.

“Me he enterado por televisión y como docente para indicar a mis estudiantes, acá no he visto, son la cabeza principal y deberían difundirlo más”, dijo Narcisa, paciente que estuvo entre las 09:00 y 12:30 de ayer en el hospital del día del IESS. En estos centros, personal de seguridad y enfermeras usan mascarillas y permanecen unas pancartas informativas. (El Universo)