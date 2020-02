1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 19 Febrero 2020

Al menos 11,8 millones de horas en un año dedicaron hombres y mujeres ecuatorianas a tareas de trabajo no remunerado, según las últimas estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), correspondientes al periodo 2016-2017. De ese conjunto de horas, el 76,8% fue realizado por mujeres, y un 23,2% por hombres, dice el ente.

Todo ese trabajo, que tiene que ver con el ámbito de cuidado a niños, ancianos o personas con discapacidad; mantenimiento del hogar (cocina, arreglo, limpieza), o trabajo solidario en otros hogares, realizado sin obtener ningún pago, representaría en el Ecuador el 19,1% del PIB, es decir unos $19 873 millones, si se lo pagara.

Así lo explicó el INEC al publicar el último reporte de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado, que además es la segunda entrega de este tipo que hace dicho Instituto. La primera comprendió el periodo 2007-2015.

En 2017, se continúa con una tendencia estructural en la cual el aporte de las mujeres con respecto al PIB. En este ámbito, alcanzó 14,5% mientras que el de los hombres fue de 4,6% de ese universo. Claramente, el aporte mayor a este tipo de trabajo lo hacen las mujeres. Para el INEC, este permite determinar "las brechas de desigualdad de género en la producción de servicios no remunerados dentro de los hogares".

De acuerdo con el INEC, es importante valorar el Trabajo No Remunerado (TNR) y por ello, esa necesidad ha sido suscrita en acuerdos internacionales, lo cual ha impulsado la construcción de cuentas satélite en varios países de la región. Así ya es posible comparar este indicador con otros países. Por ejemplo, en México el TNR representa el 23,3% del PIB; en Colombia el 20,0% y en Perú, el 20,4%.

Como en otros años, el trabajo no remunerado representa un alto porcentaje comparado con el Producto Interno Bruto (PIB), aunque el INEC aclaró que estas actividades están fuera de la frontera de la contabilidad nacional y por tanto no se mide como parte del PIB. Ese 19,1%, que es levemente menor al del 2016 (20,5%) que representa el trabajo no remunerado, es mayor que cualquiera de las actividades económicas de Cuentas Nacionales. El indicador está por sobre industria manufacturera que es de 14,4%, del PIB y que la construcción que representó 11,6% de la economía del Ecuador.

El INEC comentó también que, de acuerdo a la economía feminista, el TNR genera las condiciones par el desenvolvimiento del trabajo remunerado, así como incide en las condiciones de productividad de los trabajadores, por lo que incide directamente en la producción nacional. (El Universo)