1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 19 Febrero 2020

Un grupo de dirigentes de Píntag acudió la mañana de hoy, martes 19 de febrero del 2020, al edificio del Gobierno Provincial de Pichincha para pedirle a la prefecta Paola Pabón que arregle las vías en malas condiciones de su parroquia.

A las 07:00, se reunieron en el parque de La Alameda, centro de Quito, para luego trasladarse a la Prefectura. Gabriel Noroña Cóndor, presidente del GAD de esa localidad, informó que las rutas de 38 barrios y comunas se encuentran en malas condiciones.

“Necesitamos reasfaltados, hay un deterioro tremendo que no contribuyen al agro y el turismo”, precisó el dirigente. A su juicio, los productores de leche, papas, habas y demás alimentos tienen problemas para movilizarse.

Los manifestantes aseguran que sus vías no han sido intervenidas desde hace 35 años y es tiempo de que las autoridades les ayuden. Noroña solicitó a la Prefectura que se abra una mesa de diálogo para exponer las necesidades de su pueblo. “Queremos presentar una hoja de ruta”, precisó.

Más de 100 personas llegaron desde Píntag. Los manifestantes aseguraron que, si no los escuchan en el Gobierno Provincial, vendrán a Quito las veces que sean necesarias para exigir la atención que requieren sus comunidades.

Gabriel Ushiña, del barrio Santa Teresa, pidió a Pabón que los tome en cuenta porque llevan años en el abandono. “La mayor parte de gente que vino hoy somos dirigentes, si no nos hacen caso vendrá la gente del pueblo”.

Luis Simba es directivo del sector de San Agustín. Aseguró que los ganaderos de su zona tienen problemas de movilización. La única vía es de tierra y pide que se construya una de asfalto.

Desde la Prefectura se informó que los dirigentes de la parroquia están reunidos con un equipo técnico de esa entidad. En un comunicado aclaró que “está vigente una ordenanza municipal, que desconociendo las competencias del GADPP, mantiene funcionando un peaje en la vía Píntag - El Volcán y cuya recaudación debería destinarse al mantenimiento vial”.

“Ante lo planteado existe un pedido de revisión de dicha ordenanza municipal emitido por la administración anterior de la Prefectura, pues va contra la legislación vigente y la Constitución respecto a las competencias del GADPP en la ruralidad”.

Y finalizó: “Manifestamos enfáticamente que no se puede llegar a acuerdos que mejoren nuestras vías con violencia, presión y fuerza. Los dirigentes de Píntag no han solicitado a la actual administración el mantenimiento de la vía, ni hemos recibido demanda alguna. Siendo el primer acercamiento, rechazamos la forma violenta del mismo; no obstante, siempre estaremos dispuestos a dialogar y planificar lo mejor para las 53 parroquias de Pichincha”.

La entidad denunció en su cuenta de Twitter que los dirigentes ingresaron de forma violenta a las instalaciones, rompiendo las puertas de cristal. (El comercio)