Detalles Publicado el Martes, 18 Febrero 2020

La empresa que da soporte a los equipos informáticos del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirma que los servidores cumplieron su vida útil y que ya no podrían dar garantía de su uso. Sin embargo, entre los consejeros de minoría persisten las dudas de si se los puede repotenciar.

La presidenta del CNE se reunió con los representantes de la empresa proveedora de los equipos informáticos que actualmente usa el organismo.



Alfonso Camacho, gerente de territorio de Hewlett Packard, confirmó que los servidores han cumplido su vida útil.



Camacho señaló que si se los sigue usando, ya no mantendría su garantía.



Estas declaraciones no convencen al consejero Luis Verdesoto. El vocal del CNE opina que se deberían repotenciar esos equipos para reducir el presupuesto de las elecciones.



Por su parte, el consejero de mayoría José Cabrera no coincide con Verdesoto y reitera la necesidad del nuevo sistema informático, bajo las condiciones que exige la ley.



El costo del sistema se incluiría en el presupuesto para las elecciones de 2021, que sería aprobado esta semana junto al calendario. Además, está previsto el anuncio del inicio del proceso electoral. (Ecuavisa)