Detalles Publicado el Jueves, 13 Febrero 2020

La Comisión Ocasional de Tránsito debatió y aprobó el articulado relacionado a los cursos de formación, capacitación y entrenamiento para conductores. Estableció que para la obtención de licencia no profesional, la capacitación no podrá ser menor a 90 horas académicas; y no menor a 480 horas académicas para la profesional.

El objetivo es adquirir conocimientos enfocados a la cultura de tránsito, convivencia y seguridad vial, además desarrollar habilidades y destrezas que permitan identificar factores de riesgo, elevando así el nivel de conciencia y responsabilidad vial.

Para tomar esta resolución, con anterioridad, los comisionados escucharon a representantes de Automóvil Club del Ecuador (Aneta), así como a delegados de Escuelas de Formación de Conductores no profesionales quienes expusieron la necesidad de incrementar las horas para la formación de conductores, tomando en cuenta que en la actualidad son 33 horas para la obtención de licencia no profesional.

Los comisionados determinaron que en los cursos de conducción se incorporarán obligatoriamente programas de movilidad sostenible y sensibilización del conductor, mediante situaciones vivenciales, simulando ser personas con discapacidad, peatones y biciusuarios. Precisaron que las horas de formación práctica de conducción, no podrán ser inferiores al 40 % del contenido total de la malla curricular.

Otro de los temas resueltos en la mesa legislativa tiene que ver con el servicio de transporte comercial. Dentro de esta clasificación se encuentran el servicio de transporte escolar e institucional, taxis, alternativo comunitario rural excepcional, tricimotos, carga pesada, carga liviana, mixto de pasajeros y/o bienes y turístico, los cuales serán prestados únicamente por operadoras de transporte terrestre autorizadas para tal objetivo y que cumplan con los requisitos y características especiales de seguridad establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito.

Para el caso del servicio de transporte alternativo comunitario rural excepcional, la emisión de títulos habilitantes se podrá otorgar a personas naturales o jurídicas. El servicio de taxis y mixto se prestará exclusivamente en el área del territorio ecuatoriano, establecido en el permiso de operación respectivo y fletado ocasionalmente a cualquier parte del país. Se prohíbe establecer rutas y frecuencias.

La Comisión también debate ampliamente el eje tecnológico en materia de regulación y autorización del funcionamiento de plataformas digitales. Tema que será resuelto en las próximas horas. (Asamblea)