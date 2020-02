1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 12 Febrero 2020

Un niño de 3 años habría sido abusado sexualmente en un jardín de infantes en el sur oriente de Quito, según denuncian sus padres. La madre, quien es ciudadana venezolana no pudo poner la denuncia en la Fiscalía por estar indocumentada en el país.



La madre del niña, desesperada, escuchó el testimonio de su hijo y viendo sus partes íntimas desgarradas acudió de inmediato al jardín a denunciar lo ocurrido y señala que no le dieron la asistencia del caso. Incluso tuvo que ir sola a la Fiscalia a poner la denuncia y no lo pudo hacer por estar indocumentada, según señala.



Sin denuncia al niño no le pudieron hacer los examenes médicos legales respectivos para comprobar el abuso. Televistazo acudió al jardín de infantes en busca de información pero no nos dieron respuesta. Según padres de familia el abuso no se habría dado en el jardín de infantes.



En el ministerio de Educación ya empezaron las investigaciones. Habría sanciones a los directivos del jardin de infantes por minimizar la denuncia de la madre de familia.

Además señala que las autoridades del jardín de infantes tuvieron que acompañar a poner la denuncia a la madre de familia por su estatus legar en el país.



Por ahora, se espera las grabaciones de las cámaras de seguridad que están en los alrededores. Mientras tanto los padres y el niño recibirán ayuda sicológica. (Ecuavisa)