1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 12 Febrero 2020

Gema Maritza Anchundia Chele, de 18 años, murió ahogada la tarde del martes en la playa de Puerto Cayo de Jipijapa. La joven había viajado junto a su hermana Génesis y el venezolano Arturo Maldonado.

Génesis fue rescatada, mientras que el extranjero está desaparecido en ese balneario.

Jacqueline Chele, madre de la fallecida, indicó que sus hijas salieron el martes hasta una panadería donde trabajaban para supuestamente salir a Portoviejo junto al dueño de ese local a comprar una vitrina, pero no supo que su destino era otro lugar.

La madre agregó que cerca de las 13:00 de ayer recibió una llamada de parte de una doctora indicándole que su hija Génesis se encontraba con problemas debido a que fue rescatada de la playa de Puerto Cayo.

"Cuando recibí la noticia de Génesis fue como un balde de agua fría. Pero jamás me indicaron qué le había pasado a mi otra hija Gema, yo pensé que no estaba allá o que no le había pasado nada, pero luego un hijo mío recibió la llamada en donde me decían que estaba muerta...no lo quería creer", indicó Chele.

Bomberos de Jipijapa con apoyo de otros rescatistas continúan en esa labor en dicha playa ubicada al sur de Manabí.

El joven extranjero es vecino de las hermanas Anchundia-Chele, pero Jacqueline desconocía que él había acompañado a sus hijas hasta Puerto Cayo.

El cuerpo de Gema se está velando en su domicilio ubicado en la ciudadela Los Algarrobos, ubicada al oeste de Manta. Génesis en cambio se recupera en el hospital de Jipijapa. La joven fallecida había aprobado para iniciar sus estudios universitarios para profesora. (El Universo)