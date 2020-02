1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 10 Febrero 2020

Caterina Costa no perdió tiempo y en menos de una semana, después de su elección por unanimidad como presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, ya se había reunido con el presidente de la República, Lenín Moreno, la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional, para impulsar reformas que bajen la tramitología y una laboral que permita al sector productivo generar más empleos.

¿Cuál es su plan de acción desde el Comité?

Llevar la voz del sector productivo, en el Comité Empresarial hay 100 gremios; llevar los mensajes y las propuestas de nosotros que somos instituciones técnicas, propositivas y tratar de hacer una agenda de trabajo a pesar de que muchas personas dicen que es un año preelectoral.

¿A dónde va a llevar ese mensaje?

Me voy a acercar al Gobierno sin que nos digan gobiernistas, nos vamos a acercar a los políticos sin que nos digan que estamos jugando a la política, y nos vamos a acercar a los sectores sociales también, tenemos un problema aquí en el país, que puede tener distintas causas, pero el empresariado que genera las plazas de trabajo también tiene que entenderse, también tiene que abogarse.

Ya se acercó al presidente, ¿qué temas trataron?

Le comenté que la reforma tributaria es muy pesada, pero que estamos dispuestos a apoyar, aquí estamos, no nos vamos, nuestra visión es de largo plazo.

¿Qué proponen?

Hay dos cosas. Nos hemos reunido muchas veces con los sindicalistas en los programas que nos toca estar juntos, pero solo las reformas laborales no son suficientes para generar trabajo, necesitamos esa combinación de crecimiento... que aliviemos la tramitología en el sector privado.

Eso lo piden desde hace tiempo, ¿qué es lo nuevo?

Estamos haciendo una matriz y se la vamos a presentar al presidente, estamos trabajándola con el Viceministerio de Industrias. La idea es hacer una presentación de todos estos espacios donde estamos complicados. En unas cuatro semanas esperamos entregar.

¿Y en cuanto a reformas laborales?

Hay el Consejo Nacional del Trabajo; ese diálogo tripartito ya llegó a unos consensos...

¿Cuáles son esas reformas?

Hablamos de eliminar el 35 % de la carga adicional que tienen los empleos eventuales. Esas jornadas especiales que se ha recomendado que en vez de tener formas muy rígidas de ocho horas al día, cinco días a la semana, podría cambiar y de pronto diez horas en cuatro días y la persona tiene tres días libres... Se ha hablado de la jubilación patronal, ahora los jóvenes se mueven mucho de un trabajo a otro y él se va, ¿cuándo van a acumular los 25 años en una empresa para la jubilación patronal?, mejor es que ese valor acordemos cómo se va levantando en el IESS o donde sea y que él sepa que después de 20 años así haya trabajado en diez empresas va a tener ese extra en su jubilación; para mí son cosas supersencillas que no deberían generar mayor problema.

¿Con los trabajadores ya hay consensos para eso?

Sí, con los sindicatos que están en el Consejo Nacional del Trabajo, sino que no están todos. Y ahí sí tenemos un problema porque como empleadores estamos todos unidos y organizados. El FUT no está ahí y creo que es el Parlamento Laboral. Lamentablemente no se sienten incluidos, hay que conversar y dejar claro que nadie quiere que las reglas le cambien al trabajador.

¿Cree que las reformas lleguen en el 2020?

Son urgentes, tenemos una proyección de crecimiento casi nula y tenemos 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo adecuado, estos cambios deben hacerse lo más pronto. (El Universo)