Domingo, 09 Febrero 2020

Los jóvenes con discapacidad tienen una visión más altruista y optan más por las carreras sociales, según detalla un informe de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Gabriel Cando, de 18 años, tiene discapacidad motora, lo que le impide coordinar los movimientos de su cuerpo. Al terminar el colegio, en junio, se inscribirá para estudiar Derecho.

Esta es una de las tres carreras más demandadas de este grupo de atención prioritaria, junto con Educación Inicial y Administración de Empresas. “Quiero ser abogado y así ayudar y orientar a las personas de similares condiciones a las mías”.

De acuerdo con los datos de la Senescyt, durante el segundo semestre de 2019, estas tres carreras representaron el 17% del total de las plazas más postuladas por parte de estudiantes con discapacidad.

Modalidades

Tras un año y medio de lucha contra la leucemia, Sonia Navarrete tuvo que someterse a una operación en la que le amputaron una de sus piernas. “Dios me permitió ganarle al cáncer y por eso quiero ser una profesional que inspire a otros”.

La joven de 23 años estudia Educación Inicial en la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador (UCE), una de las cinco instituciones de educación superior públicas con este sistema.

“Como me resulta difícil movilizarme, esta ha sido una buena opción, creo que cuando los niños me vean podré aportar a que no crezcan señalando o discriminando a la gente que luce distinta”.

Universidades

Modalidad a distancia

° Unemi: 5.104 alumnos

° ESPE: 4.044 alumnos

° UTM: 2.702 alumnos

° UCE: 1.801 alumnos

