Detalles Publicado el Sábado, 01 Febrero 2020

La foto se volvió viral y provocó comentarios divididos. No se conoce su nombre ni donde vive, pero la imagen tierna de un niño durmiendo abrazado a un perro en las calles de Manila, capital de Filipinas, generó en las redes sociales expresiones como la de una verdadera demostración de amor y la lealtad, pero también reclamos por la pasividad de la gente y por una urgente intervención de entidades estatales.

En internet los comentarios denotaban coraje con los padres del infante, a los que no les importaba que el pequeño durmiera en la calle. Pero otros comentarios sospechaban algo peor: que el nene pudiera ser huérfano, según una nota web de El Clarín.

El autor de las fotos, Jem Villomo, que vive cerca del lugar donde captó las imágenes a inicios de enero, cuenta: "El nene vive en la calle junto a su perro. No pide dinero sino comida para él y su perro en el área del Boulevard Edsa Shaw. Me sentí molesto ese día por no llevar dinero conmigo y poder dárselo". dice la nota.

Todos se unían en un reclamo: que se ayudara al pequeño. Una persona incluso se ofreció a recibirlos en su casa (sin que sepamos si tiene buenas intenciones) y muchos reclamaban la intervención del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, el ente que debe cuidar de los menores en Filipinas.

El artículo de El Clarín señala que "Lo cierto es que en medio de la rabia y el dolor que produce esa foto, también hay una sensación opuesta. La única familia de ese chico parece ser ese perro. Y el único que puede cuidar de ese perro, es ese chico. Se tienen el uno al otro. Y ese dormir abrazados, que produce indignación por que están en la calle, indefensos, también produce una sensación de que no hay amor más profundo que el que sienten esos dos seres". (El Universo)