Detalles Publicado el Jueves, 30 Enero 2020

Olga Torres, docente de lengua extranjera, señala que el inglés es el idioma más hablado del mundo, por lo tanto se ha convertido en universal.

Ella enseña en una universidad de Quito y afirma que el nivel de al menos el 60% de los alumnos es muy básico. “Desde las escuelas, colegios y padres de familia no hay consciencia sobre la importancia de manejar este idioma”, comenta mientras explica que es indispensable para atraer “mejores oportunidades laborales y sociales”.

El criterio de la ‘teacher’ no está alejado de la realidad. Según un informe presentado por Education First (EF), sobre el nivel de inglés de los hablantes no nativos de diversos países, Ecuador es el peor país de Latinoamérica en dominio de esta lengua.

Ránking

En la región, Argentina domina el ránking con 58,38 puntos lo que lo coloca en el puesto 27 a escala mundial. Venezuela con 47,81 (puesto 73), Colombia con 48,75 (puesto 68), México con 48,99 (puesto 67) superan a Ecuador que alcanza el puesto 81 con 46,57, un promedio que alcanza la categoría de ‘muy bajo’. Con este resultado, el país es el que menos dominio de inglés tiene en Latinoamérica.

El informe detalla también que, las ciudades de mejor nivel son Quito (51,13), Cuenca (50,31), Guayaquil (49,57) y Ambato (47,45).

Europa domina el podio. El territorio con el mejor dominio (en países no hablantes) es Países Bajos (70,27), le sigue Suecia (68,74) y Noruega (67,93).

Mecanismo

La evaluación se realizó a 100 países, con el objetivo de calificar las habilidades de ‘listening and reading’ (escucha y lectura) y la misma es estandarizada y calificada objetivamente, “diseñada para clasificar las habilidades lingüísticas en uno de los seis niveles establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia (CEFR)”.

Los participantes fueron personas entre 23 y 24 años. En total fueron 2,3 millones.

El estudio ‘English Proficiency Index’ es conocido como uno de los índices mundiales más usados para calificar el nivel de inglés y concluyó que la falta de preparación de los maestros es uno de los factores que influyen en la falta de conocimiento de la lengua anglosajona. (La Hora)