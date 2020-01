1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 28 Enero 2020

En la frontera Colombia-Ecuador se encuentran las mayores zonas de cultivo de coca y el combustible subsidiado más barato del continente, así lo expuso la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

"Cuando el Ejecutivo habla sobre los intereses en torno a los subsidios de la gasolina, este es un tema que no podemos dejar de mirar", dijo la ministra en el marco del foro de Hacia un Ecuador sin Contrabando, organizado por la Universidad Internacional SEK.

Participaron, además, la directora del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), María Alejandra Muñoz; Alexander Wittich, Gerente de Integridad de Marca Cluster Andino, Phillip Morris International; y Javier Díaz Crespo, Presidente Ejecutivo de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE).

En su intervención, Romo explicó por qué el contrabando es un problema recurrente en los sectores fronterizos y aseguró que el Ejecutivo mantiene controles coordinados para reducirlo.

El 23 de enero de 2020, Romo y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, recorrieron el puente de Mataje para definir los controles de seguridad. Con respecto a este tema, Muñoz adelantó que el Ejecutivo ya definió el procedimiento para el control en el puente.

Así, explicó que no será un acceso internacional sino un paso transfronterizo por donde no estará autorizada la transportación de mercaderías. "No vamos a tener puntos de control aduanero en Mataje, eso es una decisión".

Agregó que en el lugar existirá puntos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para control de seguridad. (El Telégrafo)

Entre las acciones que debe tomar el país para terminar con el comercio ilícito, @munozmalejandra, Directora General de @SENAE_Ecuador, habla sobre la creación observatorios con el sector privado.#UISEK #EcuadorSinContrabando#DerechoUISEK pic.twitter.com/K1tjixHxj7 — Universidad SEK (@UISEK) January 28, 2020