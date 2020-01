1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 25 Enero 2020

“Me parecen apocalípticas las imágenes de los grillos en Guayaquil, siento que un día van a salir grillos mutantes de las alcantarillas o del estero Salado. Me aterran tanto”, publica un usuario vía Twitter, la red social que esta semana ha estado repleta de imágenes y videos de estos insectos ortópteros que, a decir de los ciudadanos, han invadido la cuidad, como nunca antes.

¿Pero es así? No necesariamente. Según explica el biólogo Jaime Buestán, especialista en el estudio de insectos, es posible que la cantidad de grillos sea la misma de años atrás. No obstante ahora se ven más porque están presentes en otras áreas urbanas, totalmente pobladas.

Hace diez años, explica, la invasión era visible solo en zonas como el malecón, el aeropuerto y ciertas ciudadelas del sur, considerados los puntos más antiguos de Guayaquil. Y ahora, “por el crecimiento que ha tenido la ciudad, que implica entonces que haya más áreas iluminadas, el factor que más los atrae”, están en Samanes, en el parque o el entorno de este; en los exteriores de los centros comerciales y las gasolineras; o en las zonas periféricas, como vía a la costa, la avenida Narcisa de Jesús, entre otras áreas desarrolladas.

“Los centros de crianza siempre fueron los cerros, pero ahora, como estos son ciudadelas, se los puede ver en todos lados”, argumenta.

Buestán, quien advierte que los grillos se asoman estacionalmente a inicios de la época de lluvia por el aumento de la temperatura y la humedad, asegura que estarán ‘de visita’ máximo por un mes (de allí no aparecen hasta el próximo año); y por ello hace un llamado a que los ciudadanos tengan paciencia, ya que son inofensivos.

De hecho el biólogo Xavier Cornejo precisa que, comparados con la cantidad que había hace 40 años en la ciudad, lo que se ve ahora es prácticamente nada.“Yo vivía en la Alborada cuando era un humedal y recuerdo ver las paredes de las casas forradas de grillos. A ese vecindario llegaban patos migratorios y garzas que se alimentaban de ellos todo el tiempo.

Esa sí era una invasión de verdad”, cuenta, al precisar que lastimosamente no se pueda llevar un conteo real de si la población de grillos ha aumentado o no, porque no hay en Ecuador ese tipo de monitoreo.

Poner mallas en los hogares, colocar protectores bajo las puertas (que evitan el ingreso de los insectos) y no iluminar exageradamente las viviendas, bastará para evitar que ingresen a los hogares, coinciden los especialistas.

Sin embargo, estas sugerencias no son suficientes para ciudadanos como Carolina Saavedra, de la ciudadela Kennedy, quien lleva un insecticida (de frasco) en su cartera, por si ve uno. “Les tengo fobia y lloro cada vez que veo uno”.

¿Qué hacer? Cornejo sugiere, además de evitar recorrer las zonas por donde estos proliferan, enfrentar el miedo con el mismo contacto, algo que se deberá hacer de a poco. Él lo hizo con las cucarachas, a las que no podía ni ver. Empezó a estudiarlas y observarlas durante un largo tiempo, hasta que el miedo se fue.

Pero así como hay quienes huyen de los grillos, hay quienes recomiendan que se los aproveche. “En otros países, como Estados Unidos, México y China, son un manjar, los comen. Venden hasta chupetes con ellos. Aquí se podría hacer lo mismo, ¿no creen? La plata está tirada en las calles”, opinó en Twitter Carlos Julio Domínguez.

(Expreso)