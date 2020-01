1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 25 Enero 2020

Entre los ecuatorianos residentes en China hay temor y preocupación por el coronavirus, que ya suma 41 muertos, centenas de contagiados, de ellos 177 en estado grave, y 1072 casos sospechosos; los casos de infectados se extendieron a Nepal con uno, Francia con tres y EE. UU. que lleva dos casos.

“Como todos tengo temor de ser contagiada, porque no existe una vacuna o tratamiento establecido”, cuenta a Diario El Universo Alicia Garófalo desde Hainan, una ciudad ubicada al sur de China. La guayaquileña estudia una maestría en Wuhan, el poblado chino en donde se originó el virus, del cual salió a mediados de enero por vacaciones y preveía retornar el 28 del mismo mes.

Garófalo comenta que en la universidad en la que estudia hay algunos ecuatorianos. En dicha casa de estudios sus compañeros le han comentado sobre las estrictas medidas para prevenir el contagio: estar lejos de personas contagiadas, no salir de las habitaciones ni a tener contacto con la gente, no consumir mariscos ni huevos, cocinar bien las carnes. “Ellos están dentro de los dormitorios y les hacen controles diarios de temperatura”, refiere.

Para Karla Guerra, de 22 años, otra ecuatoriana que estudia en la Universidad de Deportes de Pekín, lo peor es la incertidumbre. Expresa el miedo a ser contagiada y cuenta que esta preocupación también hay entre otros compatriotas.

En China residen 1194 ecuatorianos en once ciudades, según la Cancillería. De ellos 9 están en Wuhan; la mayoría, 482, reside en Pekín. Guangzhou, con 355; Xiamen, con 226; y Shanghái, con 116, son otras de las ciudades chinas con más ecuatorianos.

La Embajada ecuatoriana en China, a través de un comunicado, había informado que los ecuatorianos residentes en Wuhan, donde se originó el virus, reportaron que se encuentran en buen estado de salud.

El temor a que el contagio se acelere persiste. El Gobierno chino amplió la gigantesca cuarentena para luchar contra el coronavirus a trece ciudades, donde viven unos 41 millones de personas, y canceló numerosas festividades del Año Nuevo chino, publicó la agencia AFP.

Con las medidas, el número de chinos afectados por la emergencia equivale casi a la población de Argentina.

El Gobierno ordenó la construcción en diez días de un hospital exclusivamente destinado a recibir a las víctimas en el foco de la epidemia, Wuhan, de 11 millones de habitantes.

A partir de hoy cerrarán al público lugares como la Ciudad Prohibida de Pekín, el parque de atracciones de Disneyland en Shanghái y una sección de la Gran Muralla.

Testimonios de ecuatorianos en china

Karla Guerra, Pekín

‘Tengo miedo de si salgo me voy a contagiar’

Los ecuatorianos que conozco estamos con miedo y angustia de que si salimos nos podemos contagiar, nos hemos juntado para comprar mascarillas y agua, ya que no sabemos cómo esto va a transcurrir. Aquí en la capital los chinos no tienen la misma precaución que podemos tener los extranjeros, he visto a pocas personas usar mascarillas. Estar acá y vivir y sentir la situación es diferente y ver el caos que provoca. Por pedido de la universidad, nos mantenemos en cuartos y departamentos y solo salimos para comprar alimentos, debemos lavarnos las manos y la ropa con la que salimos de inmediato y no ingresar con zapatos a los cuartos y si nos sentimos con un poco de fiebre comunicarlo en la recepción del edificio.

Lizeth Aguirre, Shanghái

‘Nunca había vivido este tipo de epidemias’

Los festejos del Año Nuevo chino hicieron que la epidemia se mueva. Nos han pedido evitar lugares públicos, usar mascarillas y evitar aglomeraciones. No hay una versión oficial que nos pueda explicar qué pasa, pero la situación está bastante tranquila, la gente ya tiene conocimiento de lo que ocurre y todos están con mascarilla. La universidad nos notificó que no salgamos. El Gobierno nos ha dicho que tratemos de subir nuestro sistema de defensa, tomando vitaminas, que evitemos todo contacto con animales como pollos, cerdos y evitar todo marisco. Nunca había vivido este tipo de epidemias, espero que el Gobierno halle una cura antes de que termine el feriado el 31, cuando todo China regresa a sus labores.

Alicia Garófalo, Wuhan

‘Podemos regresar a Wuhan pero no salir’

Resido en Wuhan, estudio una maestría en Wuhan University Technology. Salí de la ciudad el 18, viajé al sur de China y esperaba volver el 29, pero ahora estoy a la espera de qué hacer. Antes de salir ya había recibido notificaciones de la universidad sobre el virus para que tomemos medidas. Amigos que siguen en Wuhan me han dicho que los precios de las legumbres están subiendo y se realizan controles de temperatura corporal a personas y comerciantes y que la ciudad se ve desolada. Se puede ingresar a Wuhan, te hacen el control de temperatura, pero nadie puede volver a salir. No se ha recibido información sobre cómo se originó el virus, pero se nos prohibió consumir mariscos y comer fuera de casa. (I)