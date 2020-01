1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Viernes, 17 Enero 2020

A través de un comunicado emitido hoy (17 de enero del 2020), el Ministerio de Cultura y Patrimonio informó que por “recomendación de la Contraloría General del Estado” no se programará ninguna actividad cultural en el Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora de Loja de manera indefinida.

La Contraloría presentó dos informes en octubre del 2019 y los cuales los auditores confirmaron que la fiscalizadora cobró valores que no tenían sustento legal y que no fueron ejecutados por el contratista; que el contratista subcontrató trabajos sin autorización y por encima del porcentaje legal permitido; que no se devolvieron al SECOB USD 959 680 luego de la terminación unilateral del contrato; y que los equipos y sistemas instalados en el Teatro de Loja no contaban con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos, lo que ocasionó un perjuicio de USD 237 801,55 por 231 bienes.

En relación a las operaciones administrativas y financieras en el teatro, se confirmó que se autorizó la utilización del teatro sin que las edificaciones se hayan entregado mediante acta definitiva, ocasionando que se empleen instalaciones que no son de propiedad del Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Este escenario, ubicado frente al Parque Jipiro, se empezó a construir en el 2011 y fue pensado como una sala de música. El teatro se inauguró en noviembre del 2016 para la primera edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja.

En el 2019, el exministro Raúl Pérez Torres ratificó la autonomía de este espacio a través de un comunicado del Ministerio de Cultura. “Hemos escuchado -dijo- voces de actores políticos a quienes respetamos muchísimo pero han emitido criterios alejados de la verdad. El Teatro Benjamín Carrión es de los lojanos y es gestionado por los lojanos a través de su director, que es lojano. El MCYP no interfiere ni interferirá en la gestión de la programación del Teatro ni en el destino de su presupuesto que le es otorgado según los mandatos legales”.

En una entrevista realizada por este Diario, a mediados del 2019, el ministro Juan Fernando Velasco confirmó que parte del gasto de inversión de la institución para el 2020 incluye el pago de USD 290.000 00 por la construcción del Teatro de Loja. “Con este valor finaliza el pago de esta obra cuyo valor final -dijo- será de USD 26 000 000.

En el informe DPL-0026-2019, la Contraloría dispuso que se “efectúen las gestiones pertinentes para que se realice la entrega-recepción definitiva del teatro, desde el SECOB al Ministerio de Cultura”. (El Comercio)