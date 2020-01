La Hora de Quito

Detalles Publicado el Viernes, 17 Enero 2020

Once veces aparecen el escudo y la camiseta de Barcelona S.C. en el video de ‘Oh Yea!’, el sencillo que Green Day estrenó ayer. También se muestra una bandera de Ecuador.

En el país, el suceso fue tendencia en Twitter, pero no por el fanatismo por la banda estadounidense. Los hinchas del cuadro guayaquileño expresaron su emoción en redes. “Brother, no lo quería creer, pero es real. El escudo de Barcelona sale en el nuevo video de Green Day”, escribió el usuario @Eduardoandres. “Pero miren que hermoso escudo apareció en el nuevo video de Green Day”, dijo @Elarenas91.

El vicepresidente deportivo de los ‘Toreros’, Aquiles Álvarez, dijo que estaban asombrados, pues no fue planificado. “Barcelona es grande y salió sin querer”.

El rodaje y la esencia

Tres minutos y 11 segundos dura el video. La primera toma del escudo y uniforme es al 1’:11’’ y la bandera de la ‘Tri’ al 1’:39’’. Las 11 imágenes aparecen detrás de un guardia de seguridad. De hecho, la trama termina con él.

‘Oh Yeah!’, el tercer single del disco ‘Father Of All’, que se lanzará el 7 de febrero, quiere demostrar la polarización en la que vivimos, dijo Billie Joe Armstrong, cantante de la banda. En seis horas, el video obtuvo más de 270 mil visualizaciones.

En la descripción de YouTube, Green Day señaló que su canción muestra la versión de Joan Jett de ‘Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah)’. La canción fue escrita originalmente por Gary Glitter, rockero y delincuente sexual convicto, por lo que la banda prometió donar las regalías de la canción

Funte: La Hora