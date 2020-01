Otto Sonnenholzner, vicepresidente

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 15 Enero 2020

El vicepresidente Otto Sonnenholzner refirió hace pocos momentos que el incendio en el cerro Casitagua, en Pomasqui, se encuentra controlado. "No hubo riesgo para las personas del sector, no hay víctimas, ni heridos, las clases se mantienen con normalidad en la zona. No hay riesgo para el Oleoducto de Crudos Pesados que se encuentra en una zona cercana al punto de incendio. Todo ha sido controlado",

"Un equipo de investigación se ha desplegado al sitio para determinar las causas del incendio. Hay que recordar a la ciudadanía lo delicado que es manipular elementos inflamables en zonas como estas, hoy no hay desgracias, pero podría ser muy grave y causar daños",

Se ha informado que continúan las labores de sofocación del flagelo, por parte del Cuerpo de Bomberos de Quito. Se movilizan con helicóptero Argus 1 para descargas de agua con el dispositivo Bambi Bucket.

Desde el Puesto de Mando Unificado, en Pomasqui, junto a Alexandra Ocles, de la Secretaría Nacional de Riesgo, y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, se coordinan y evalúan las acciones de respuestas para extinguir el incendio en el cerro Casitagua. (jtr)