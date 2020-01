1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 14 Enero 2020

La Casa Comunal de la IV etapa de la Ciudadela El Recreo, en Durán, fue la sede donde este lunes 13 de enero fueron examinados cientos de pacientes, que aspiran ser seleccionados como beneficiarios de cirugías ambulatorias gratuitas, que se realizarán durante una jornada organizada en conjunto entre el Gobierno del Guayas, el GAD Municipal de Durán y la fundación Dr. Daniel Arroyo.

Las operaciones estarán a cargo de un equipo multidisciplinario de 25 profesionales de la salud, entre cirujanos, médicos de varias especialidades, enfermeras, etc. Se harán entre el 20 y 22 de enero próximos, en un quirófano móvil, que será instalado junto a la mencionada sede y contarán con la intervención de especialistas nacionales y extranjeros, incluido un grupo de médicos de la Fundación Cinterandes.

Daniel Arroyo, director del organismo que lleva su nombre, informó que se realizarán operaciones de extracción de vesículas, reparaciones de hernias, ligaduras, tumores superficiales, circuncisiones y lipomas; que son intervenciones que no requieren largos períodos de hospitalización.

El vocero explicó que es la segunda jornada de operaciones que realiza el organismo que preside, con el apoyo del prefecto Carlos Luis Morales. "La primera se hizo en el 2019, en el cantón Samborondón y están planificadas 5 jornadas quirúrgicas más para este año", aseguró.

Walter Vargas, transportista público de 52 años, acudió para solicitar ser operado por un lipoma en su rostro. "La atención ha sido ágil y buena. Es más que necesario que se realicen este tipo de jornadas, porque las redes hospitalarias no se abastecen para cubrir la gran demanda que existe", dijo.

Otro paciente atendido fue José Alarcón, jornalero de 66 años, quien requiere ser operado una hernia abdominal. "Me he estado atendiendo en un centro de salud, pero todo tarda demasiado y resulta un trauma para mi soportar el dolor que esto me causa, ya que mi trabajo es pesado. Si estuviera presente el prefecto Carlos Luis Morales, lo abrazaría para agradecerle esta ayuda que nos ha traído y le pediría que continúe con su importante labor", expresó.

Paralelamente a esta actividad, el Gobierno del Guayas brindó, en el mismo sector, atención en salud a través de sus Brigadas Médicas, a cerca de 300 pacientes.